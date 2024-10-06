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Общество Спорт Финляндия «Критический уровень русофобских настроений»: посольство РФ в Финляндии ответило на оскорбления российских футболистов

«Критический уровень русофобских настроений»: посольство РФ в Финляндии ответило на оскорбления российских футболистов

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8 комментариев

Российское посольство отметило «критический уровень русофобских настроений в Финляндии», которые «перекинулись и на сферу спорта». Об этом говорится в опубликованном 6 октября заявлении диппредставительства.

3 октября матч в Турку между финскими футбольными клубами ТПС и «Яро» был приостановлен в конце первого тайма из-за оскорблений со стороны болельщиков. Участников клуба «Яро» с российскими корнями засыпали оскорблениями во время матча.

В посольстве сообщили, что «с возмущением отфиксировали» этот инцидент, и добавили, что распространению русофобских настроений «немало способствует попустительство официальных властей страны».

«В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из-за расистских выкриков болельщиков происходит здесь не в первый раз», — сказано в заявлении.

Впрочем, в посольстве всё же отметили реакцию директора футбольного клуба TPS, принесшего извинения за поведение болельщиков. «Мы стыдимся и сожалеем, что игроки команды вновь подверглись расистским оскорблениям на нашем домашнем матче. У нас нулевая толерантность к расизму», — заявил Экроос.

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Комментарии
10
Mimic
59 минут
А какую именно расу они оскорбляли?
AndrewBarsik
1 час
Ничего не понял. Как финны могут подвергнуть футболистов "с российскими корнями" расистским оскорблениям. Какую расу оскорбляли финны? Такого рода новости надо излагать подробнее, а то возникает ощущение недосказанности и попытки манипуляции .
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