«Критический уровень русофобских настроений»: посольство РФ в Финляндии ответило на оскорбления российских футболистов

Российское посольство отметило «критический уровень русофобских настроений в Финляндии», которые «перекинулись и на сферу спорта». Об этом говорится в опубликованном 6 октября заявлении диппредставительства.

3 октября матч в Турку между финскими футбольными клубами ТПС и «Яро» был приостановлен в конце первого тайма из-за оскорблений со стороны болельщиков. Участников клуба «Яро» с российскими корнями засыпали оскорблениями во время матча.

В посольстве сообщили, что «с возмущением отфиксировали» этот инцидент, и добавили, что распространению русофобских настроений «немало способствует попустительство официальных властей страны».

«В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из-за расистских выкриков болельщиков происходит здесь не в первый раз», — сказано в заявлении.

Впрочем, в посольстве всё же отметили реакцию директора футбольного клуба TPS, принесшего извинения за поведение болельщиков. «Мы стыдимся и сожалеем, что игроки команды вновь подверглись расистским оскорблениям на нашем домашнем матче. У нас нулевая толерантность к расизму», — заявил Экроос.