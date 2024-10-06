В Израиле неизвестный напал на посетителей вокзала в Беэр-Шеве. Убита девушка, больше 10 человек ранено

Неизвестный днем 6 октября напал на посетителей вокзала в израильском Беэр-Шеве (около 100 км от Тель-Авива). По предварительной информации, один человек погиб, восемь ранено.

The Times of Israel сообщает, что в результате нападения погибла 20-летняя девушка. Еще восемь человек были доставлены в больницу, а предполагаемый террорист был застрелен.

В настоящее время полиция выясняет, был ли вооружен нападавший ножом или использовал только огнестрельное оружие. По некоторым версиям, терактов могло быть два и неизвестные напали на прохожих одновременно с ножом и огнестрельным оружием на территории Центрального вокзала и на улице Шмириягу аЛеви. Информация о происшествии уточняется.

Между тем Национальная медицинская служба Израиля «Маген Давид Адом» уточнила, что в результате нападения были ранены десять человек, а погибшей девушке было около 25 лет. Один пострадавший в возрасте 20 лет находится в умеренном или тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями, четверо — в умеренном состоянии, также с огнестрельными ранениями, и пятеро — в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.