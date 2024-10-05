В школе в Якутии отравились 24 ребенка, следком проводит проверку

Доследственную проверку после массового отравления детей в школе в Якутии инициировал Следственный комитет РФ, 5 октября сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Проверка проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сообщение в СК получили 4 октября. После приема пищи плохо себя почувствовали воспитанники школы-интерната «Харанский спортивный лицей». С жалобами на боль в животе и рвоту в инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ попали 24 ребенка, еще трое лечатся амбулаторно.

На место выехал прокурор района Михаил Слепцов, сообщили в краевой прокуратуре. Ведомство контролирует ситуацию и проверяет, как в учебном заведении соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательства и как было организовано питание учащихся.

Для оказания помощи в район выехала объединенная комиссия Минздрава и Роспотребнадзора. Для служебной проверки ситуации управление образования Мегино-Кангаласского района создало специальную комиссию, пишет «Интерфакс».