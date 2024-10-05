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Происшествия В школе в Якутии отравились 24 ребенка, следком проводит проверку

В школе в Якутии отравились 24 ребенка, следком проводит проверку

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1 комментарий

Доследственную проверку после массового отравления детей в школе в Якутии инициировал Следственный комитет РФ, 5 октября сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Проверка проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сообщение в СК получили 4 октября. После приема пищи плохо себя почувствовали воспитанники школы-интерната «Харанский спортивный лицей». С жалобами на боль в животе и рвоту в инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ попали 24 ребенка, еще трое лечатся амбулаторно.

На место выехал прокурор района Михаил Слепцов, сообщили в краевой прокуратуре. Ведомство контролирует ситуацию и проверяет, как в учебном заведении соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательства и как было организовано питание учащихся.

Для оказания помощи в район выехала объединенная комиссия Минздрава и Роспотребнадзора. Для служебной проверки ситуации управление образования Мегино-Кангаласского района создало специальную комиссию, пишет «Интерфакс».

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Комментарии
1
Igor_SPb
38 минут
"как в учебном заведении соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательства и как было организовано питание учащихся" - как, очень просто, учреждение по 44 ФЗ провело аукцион на минимальные цены предоставляемой услуги, выигравшая аукцион организация "максимально дешево" предоставляет услугу, не соблюдая ТЗ, требования к качеству продуктов и санитарные нормы, учебное учреждение "пользуется тем, что получили по закону".
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