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Общество Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернется на Землю 8 октября

Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернется на Землю 8 октября

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Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, приземлится 8 октября. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Перед приземлением корабль проведет расстыковку с узловым модулем Harmony американской части МКС. По графику это произойдет 7 октября в 10:05 по мск. Приводнение запланировано на 16:35 8 октября.

На орбите Земли экипаж вместе с Гребенкиным находится с марта 2024 года.

В конце сентября другой Crew Dragon 9 стартовал с космодрома на мысе Канаверал. В экипаже — российский космонавт Александр Горбунов и командир миссии, астронавт NASA Ник Хейг.

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