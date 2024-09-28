На МКС отправился Crew Dragon с Александром Горбуновым и американцем Ником Хейгом

Ракета Falcon-9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала в 20:17 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида и отправилась к МКС, 28 сентября сообщил телеграм-канал Роскосмоса. В экипаже Crew-9 - российский космонавт Александр Горбунов и командир миссии, астронавт NASA Ник Хейг.

Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

Как сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, корабль благополучно вышел на орбиту. По плану стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет через 28,5 часов, в половине первого по московскому времени 30 сентября.



В начале недели, писала «Фонтанка», на Землю вернулись рекордсмены по пребыванию на МКС - российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. На Международной космической станции они провели около 374 суток. Олег Кононенко, к слову, стал дважды рекордсменом: за пять космических полетов он набрал 1111 суток - больше всех среди землян.