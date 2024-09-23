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Общество Российские космонавты, поставившие рекорд по длительности полета на МКС, вернулись на Землю

Российские космонавты, поставившие рекорд по длительности полета на МКС, вернулись на Землю

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9 комментариев

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернулись на Землю после самого длительного в истории пребывания на Международной космической станции (МКС), пробыв на ней около 374 суток. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Олег Кононенко за пять космических полётов набрал в сумме 1111 суток (больше всех среди землян)», — сообщили в пресс-службе.

Трансляция спуска велась в телеграм-канале корпорации. Космонавты в специальной капсуле на парашюте опустились на землю, где их встретили специалисты Роскосмоса.

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Напомним, что Кононенко и Чуб поставил новый рекорд по длительности пребывания на МКС. Прошлый рекорд установили Сергей Пропокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио, пробыв на станции 370 суток — с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го. Кононенко и Чуб пробыли на МКС на четверо суток больше.

Абсолютный рекорд принадлежит космонавту Валерию Полякову. Он пробыл на орбитальном комплексе «Мир» с января 1994 года по март 1995 года, проведя в космосе 437 суток.

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Комментарии
9
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Зачем такие рекорды нужны? В чем их смысл?
Пёс Петрович
1 час
Какой же это "рекорд", когда тут же говорится, что другой космонавт пробыл на два с лишим месяца дольше?
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