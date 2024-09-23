Российские космонавты, поставившие рекорд по длительности полета на МКС, вернулись на Землю

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернулись на Землю после самого длительного в истории пребывания на Международной космической станции (МКС), пробыв на ней около 374 суток. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Олег Кононенко за пять космических полётов набрал в сумме 1111 суток (больше всех среди землян)», — сообщили в пресс-службе.

Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

Трансляция спуска велась в телеграм-канале корпорации. Космонавты в специальной капсуле на парашюте опустились на землю, где их встретили специалисты Роскосмоса.



1 из 3 Источник: скриншот госкорпорация «Роскосмос»

Напомним, что Кононенко и Чуб поставил новый рекорд по длительности пребывания на МКС. Прошлый рекорд установили Сергей Пропокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио, пробыв на станции 370 суток — с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го. Кононенко и Чуб пробыли на МКС на четверо суток больше.

Абсолютный рекорд принадлежит космонавту Валерию Полякову. Он пробыл на орбитальном комплексе «Мир» с января 1994 года по март 1995 года, проведя в космосе 437 суток.