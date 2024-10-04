ТАСС: адвокаты Ушкалов и Шевцов задержаны в Москве по подозрению в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей

Адвокаты Игорь Ушкалов и Павел Шевцов были задержаны 4 октября в Москве по подозрению в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны Ушкалов и Шевцов, с ними проводятся следственные действия», цитирует издание своих собеседников.

Игорь Ушкалов не единожды выступал на телевидении и давал экспертные комментарии. Оба обвиняемые зарегистрированы в реестре адвокатской палаты Московской области.

Подробностей дела ТАСС не приводит, официальных комментариев от СК и судов пока не поступало.