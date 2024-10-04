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Общество ТАСС: адвокаты Ушкалов и Шевцов задержаны в Москве по подозрению в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей

ТАСС: адвокаты Ушкалов и Шевцов задержаны в Москве по подозрению в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей

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1 комментарий

Адвокаты Игорь Ушкалов и Павел Шевцов были задержаны 4 октября в Москве по подозрению в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны Ушкалов и Шевцов, с ними проводятся следственные действия», цитирует издание своих собеседников.

Игорь Ушкалов не единожды выступал на телевидении и давал экспертные комментарии. Оба обвиняемые зарегистрированы в реестре адвокатской палаты Московской области.

Подробностей дела ТАСС не приводит, официальных комментариев от СК и судов пока не поступало.

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Комментарии
1
282694747
5 минут
Под такую сурдинку всех адвокатов можно под нож, действительно на фига они нужны, тройки возродить и вперед
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