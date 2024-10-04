Украли хвост, угнали без разрешения. В Петербурге обосновали переезд бронзовых быков от «Самсона» на Обводный канал

Источник: читатель «Фонтанки» Василий







На сайте КГИОП появилось новое положительное заключение экспертизы насчет переезда знаменитых быков от мясокомбината имени Кирова на Обводный канал. В документе это приравнивают к возвращению домой, поминают императорский демпинг и московских представителей того же стада.



О том, что два быка должны оказаться на набережной Обводного канала в рамках строительства там жилого комплекса, стало известно в прошлом году, когда скульптуры увезли с Московского шоссе на реставрацию. Вскоре такое решение одобрил и cовет по сохранению культурного наследия.



Заказчиком экспертизы выступило «Архитектурное бюро „Студия 44“», которое и разработало проект жилого комплекса на пересечении Московского проспекта с Обводным каналом. Рендеры выходящего на канал фасада со знакомыми очертаниями неоднократно появлялись в Сети.

Источник: сайт LEGENDA Intelligent Development















Формально речь идет о работах «по сохранению (с перемещением) объекта культурного наследия федерального значения „Скульптура быков (две)“. Автором их, как известно, был Василий Демут-Малиновский, создавали статуи адресно для главных ворот Скотопригонного двора, выходящих на Царскосельскую дорогу (ныне — Московский проспект), и установили в 1827 году. Собственно, здесь и до этого продавали скот, а при Александре I затеяли реорганизацию пространства на 3 тысячи голов.



Изучение императорского госзаказа наводит на параллели с нынешним. При составлении сметы, как пишут в экспертизе, архитектор Шарлемань запросил у скульптора стоимость изготовления быков, ее определили в 25 тысяч рублей. Затем проект корректировали, сравнивали цены отливки из чугуна и из меди (склонялись к меди, „ибо из металла сего, не теряющего своей ценности, оне должны быть прочнее и благовиднее“). В итоге контракт заключили, Демут-Малиновский получил аванс и подписал договор с литейщиками, которые взялись справиться за 8 000 рублей (демпинг и по сегодняшним меркам яркий). Однако, посмотрев на модель, подняли ставки до 19 276 рублей. Скульптор запросил увеличения финансирования, и в 1827 году оба бронзовых быка встали на постаменты перед въездом в здание.









«Скульптуры выполнены с анатомической точностью, однако их позы не естественные и скорее художественные. В фигурах быков воплощены сила, грация и непокорность. Скульптуры парные, не одинаковые, имеют разные положение ног и наклон головы», — говорится в акте.

Пространство вокруг двора менялось, появилась железная дорога, но сами статуи стояли, где поставили. Здание с наступлением нового века оценили как пример русского классицизма, а после революции быков внесли в перечень монументальных памятников.

В 1933 году здесь начали строить молокозавод, а к тому времени как раз закончили строительство Ленинградского мясокомбината южнее, понятное дело — не в классицистическом, а в конструктивистском стиле. В 1934 году там тоже создают проект главных ворот и — перевозят туда быков через 2 года. Собственно, это один из основных аргументов, которые используют эксперты: переместили статуи без разрешения Инспекции по охране памятников (считай, тогдашний КГИОП).









В 1941 году быков снимают с постаментов и укрывают в Александро-Невской лавре до конца войны. В 1945 году мясокомбинат собрался их возвращать, но тут как раз инспекция проснулась, началась переписка с исполкомом: «Изъятие скульптур с их первоначального местоположения у здания бывш. боен, где они являлись неотъемлемой частью здания, привело бы к уродованию состоящего на госохране памятника архитектуры». Не обошлось и без понятных уточнений, что быков перевезли «в бытность Зам. Председателя Ленсовета Эдельсона, осужденного как врага народа», а «после перенесения скульптур на новое место неоднократно раздавались голоса с общественных трибун, рассматривая этот факт как головотяпство». Все это не произвело впечатления, статуи уехали к мясокомбинату на Московское шоссе.



Сам мясокомбинат «закончился» в 2002 году, о том, что с ним происходит прямо сейчас

и за какую охрану памятников борются теперь, — читайте здесь.



Экспертиза говорит, что возвращение быков к бывшему скотопригонному двору необходимо «в связи с невозможностью должного сохранения объекта на прежнем месте». После упадка мясокомбината за ними, по сути, долго не следили: «В 2017 году были самовольно выкрашены в ярко-зеленый цвет; в 2019 году был похищен хвост одного из быков (впоследствии восстановлен)». Вокруг — парковка и стройка.



Насчет исторической памяти в акте написано: да, наверное, когда-то оставить быков у молочного завода казалось странным, вот их и перевезли к мясокомбинату. Но сейчас-то нет ни того, ни другого, и быки скоро потеряются во дворах новостроек Московского шоссе. Как пример приводят других рогатых, работы Клодта: их от усадьбы Влахернское-Кузьминки перенесли в 1930 году к московскому мясокомбинату им. Микояна. «В настоящее время утрачены», — добавляют эксперты.











