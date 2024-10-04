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Происшествия Полиции потребовался грузовик с прицепом, чтобы вывезти изъятые у дельцов наркотики в Приамурье

Полиции потребовался грузовик с прицепом, чтобы вывезти изъятые у дельцов наркотики в Приамурье

В Амурской области полицейские накрыли наркодельцов, которые специализировались на конопле. Чтобы вывезти всю изъятую «дурман-траву», потребовался грузовик с прицепом.

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Сотрудникам МВД поступила оперативная информация о том, что на производственной базе в селе Автономовка Амурской области могут храниться наркотики, рассказали 4 октября в «МВД Медиа». Выезд на место сведения подтвердил. Полицейские обнаружили 50 мешков сухой травы с характерным запахом марихуаны, канистры, кастрюлю и бидон с 3 кг гашишного масла.

Там же обнаружились четверо работников в возрасте от 35 лет до 51 года, все — местные жители, и у всех за плечами уголовка. Мужчин задержали и доставили в отдел. Там выяснилось, что один из них и был руководителем и инициатором производства наркотиков.

По версии полиции, злоумышленники собирали дикорастущую коноплю и делали из неё гашишное масло. Сырье и продукт хранили в помещении базы. Чтобы погрузить и вывезти всю изъятую запрещенку, пришлось задействовать трактор и грузовой автомобиль с прицепом.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство наркотиков в особо крупном размере (по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ). На время следствия задержанных заключили под стражу.

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