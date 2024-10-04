Семьям с двумя и более детьми предложили дать скидку к ставке по ипотеке на покупку больших квартир

Семьям с двумя и более детьми в России предложили дополнительно снижать процентную ставку при покупке по «Семейной ипотеке» квартир большей площади. Такую идею высказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, которого 4 октября цитирует пресс-служба компании.

«Подобная мера поддержки не только станет дополнительным инструментом в решении демографических задач, но и улучшит квартирографию строящегося жилья — сейчас на рынке наблюдается перекос в сторону однокомнатных квартир и студий и, наоборот, дефицит 3-х и более комнатных квартир, которые наиболее востребованы семьями с детьми», — сказал он.

Со ссылкой на данные Росстата Ниденс сообщил, что почти половина россиян репродуктивного возраста хотят иметь двух детей, а четверть — трех и более, столько же говорят только об одном ребенке. Однако желания расходятся с реальностью: по факту более чем в половине семей только один ребенок.

В сентябре несколько крупнейших банков страны исчерпали лимиты денежных средств, выделенных правительством на кредитование по программе семейной ипотеки. Еще у части кредитных организаций лимиты подходили к концу. Выделять новые средства правительство не спешит. По его данным, лимитов должно хватить до ноября 2024 года. Оператор льготных ипотечных программ ДОМ.РФ занимается их перераспределением между банками.

Ранее демограф Алексей Ракша в беседе с «Фонтанкой» высказал мнение, что маткапитал и другие преференции за первого ребенка выливаются в поддержку строительных компаний, эффект для демографии будет только, если материальную поддержку будут получать только семьи с двумя детьми и более.