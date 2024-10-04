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Общество Саксофон и люди в форме. В Петербурге наряд полиции необычно встретил новорожденных из роддома

Саксофон и люди в форме. В Петербурге наряд полиции необычно встретил новорожденных из роддома

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8 комментариев

В Петербурге во дворе родильного дома номер один состоялось небольшое торжество с участием полицейских. Милую историю рассказал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В пятницу, 4 октября, после выписки мать с новорожденной двойней встретил наряд полиции. Один из сотрудников играл на саксофоне, создавая атмосферу праздника живой музыкой. На то, что праздник двойной, намекала мелодия, слова которой известны многим. У оставшихся двух полицейских в руках были телефоны: пока один снимал маму с новорожденными, другой, по всей видимости, подключил видеосвязь с тем, кто не смог приехать лично.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

Очевидцами музыкального выступления стали и роженицы в палатах, и родственники новорожденных, которые следили за тем, чтобы дети не замёрзли. Некоторые из них держали в руках пышные букеты, подарки, а также торт, размер которого говорит о том, что его точно хватит всем гостям торжества.

Вместе с мамой младенцы оказались в служебной машине. Вероятно, их увезли домой после завершившегося выступления.

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Комментарии
8
Mies
1 час
Когда в компании наступает затянувшееся тишина, говорят - " Мент родился ".
Слава России!
48 минут
использование служебной машины в личных целях это нормально? я так понимаю ещё и в служебное время, Бастрыкин, человек лупа, ау.
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