Саксофон и люди в форме. В Петербурге наряд полиции необычно встретил новорожденных из роддома

В Петербурге во дворе родильного дома номер один состоялось небольшое торжество с участием полицейских. Милую историю рассказал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В пятницу, 4 октября, после выписки мать с новорожденной двойней встретил наряд полиции. Один из сотрудников играл на саксофоне, создавая атмосферу праздника живой музыкой. На то, что праздник двойной, намекала мелодия, слова которой известны многим. У оставшихся двух полицейских в руках были телефоны: пока один снимал маму с новорожденными, другой, по всей видимости, подключил видеосвязь с тем, кто не смог приехать лично.

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Очевидцами музыкального выступления стали и роженицы в палатах, и родственники новорожденных, которые следили за тем, чтобы дети не замёрзли. Некоторые из них держали в руках пышные букеты, подарки, а также торт, размер которого говорит о том, что его точно хватит всем гостям торжества.

Источник: «Фонтанка.ру»