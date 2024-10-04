Погрузчик разворотил кабину «ГАЗели» на Мурманском шоссе

Утром 4 октября на 51-м километре Мурманского шоссе, в районе садоводческого массива «Восход», столкнулись грузовая «ГАЗель» и фронтальный погрузчик, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. Судя по фото, фургону сильно повредило кабину с водительской стороны. Погрузчик тоже цел не остался — у него повреждено заднее колесо.