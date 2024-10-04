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Происшествия Погрузчик разворотил кабину «ГАЗели» на Мурманском шоссе

Погрузчик разворотил кабину «ГАЗели» на Мурманском шоссе

Водитель грузового фургона пострадал в столкновении со строительной техникой на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Удар пришелся как раз на его сторону кабины.

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1 комментарий

Утром 4 октября на 51-м километре Мурманского шоссе, в районе садоводческого массива «Восход», столкнулись грузовая «ГАЗель» и фронтальный погрузчик, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. Судя по фото, фургону сильно повредило кабину с водительской стороны. Погрузчик тоже цел не остался — у него повреждено заднее колесо.

В результате ДТП травмы получил водитель грузовика. Медики оказали мужчине помощь до приезда спасателей.

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Комментарии
1
инкогнитто
26 минут
у него не повреждено заднее колесо!!!!
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