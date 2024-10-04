Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Что такое Кудрово
Промышленный Петербург
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Экс-адвокату Пашаеву предъявили обвинение. Он отказался сотрудничать со следствием

Экс-адвокату Пашаеву предъявили обвинение. Он отказался сотрудничать со следствием

1 603
4 комментария

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По делу допросили трех свидетелей, сам подозреваемый отказался сотрудничать со следствием. Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 4 октября.

Речь идет о части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время продолжается сбор доказательств по данному делу. Экс-адвокату грозит до 10 лет лишения свободы.

18 сентября Московский гарнизонный военный суд арестовал Пашаева до 15 ноября. По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встречался с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским и убедил его, что за крупную сумму сможет освободить супругов от уголовной ответственности по возбужденному в отношении них уголовному делу. Поверив обещаниям, Блиновский передал Пашаеву «денежные средства в особо крупном размере».

Эльмана Пашаева за всю карьеру не раз исключали из адвокатских палат. Громкий скандал приключился на фоне слушания дела актера Михаила Ефремова. Квалификационная комиссия тогда заключила, что адвокат нарушил кодекс профессиональной этики. В результате его лишили статуса на год, Ефремов же отказался от его услуг.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
AndrewBarsik
1 час
Каково "правосудие " , таковы и "адвокаты". На самом деле- ни того ни другого в России больше нет.
prosto korsak
1 час
Дальше СВО не отправят. А он уже там.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Новости компаний
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
Новости компаний
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
ТОП 5
Новости компаний
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54