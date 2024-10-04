Экс-адвокату Пашаеву предъявили обвинение. Он отказался сотрудничать со следствием

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По делу допросили трех свидетелей, сам подозреваемый отказался сотрудничать со следствием. Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 4 октября.

Речь идет о части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время продолжается сбор доказательств по данному делу. Экс-адвокату грозит до 10 лет лишения свободы.

18 сентября Московский гарнизонный военный суд арестовал Пашаева до 15 ноября. По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встречался с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским и убедил его, что за крупную сумму сможет освободить супругов от уголовной ответственности по возбужденному в отношении них уголовному делу. Поверив обещаниям, Блиновский передал Пашаеву «денежные средства в особо крупном размере».

Эльмана Пашаева за всю карьеру не раз исключали из адвокатских палат. Громкий скандал приключился на фоне слушания дела актера Михаила Ефремова. Квалификационная комиссия тогда заключила, что адвокат нарушил кодекс профессиональной этики. В результате его лишили статуса на год, Ефремов же отказался от его услуг.