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Общество 13 арестов, 344 млн рублей, родственные связи и вторые гражданства. Что известно по делу о хищении в горбольнице № 20 к этому часу

13 арестов, 344 млн рублей, родственные связи и вторые гражданства. Что известно по делу о хищении в горбольнице № 20 к этому часу

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11 комментариев

Суд в Петербурге завершил серию арестов фигурантов дела о хищении не менее 344 млн рублей из госбюджета в Городской больнице № 20. В среду была избрана мера пресечения девятерым подозреваемым в особо крупном мошенничестве, в четверг, 3 октября, под стражу отправили еще четверых. «Фонтанка» собрала полный список тех, кто может быть причастен к преступлению.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, 3 октября арестовали инспектора по контролю за исполнением поручений Администрации Московского района Петербурга Валентину Резникову. По версии следствия, Резникова была в дружеских отношениях с руководством городской больницы № 20 и якобы была причастна к фиктивному трудоустройству в учреждение не менее трех человек. Женщину задержали
1 октября. Обвинение ей еще не предъявили.

Еще 3 октября под стражей оказался водитель больницы и по совместительству супруг арестованной в среду Ольги Яковлевой — Вячеслав Яковлев. Мужчина подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Он, как и другие фигуранты, был задержан 1 октября. Обвинение ему не предъявляли.

Также сегодня в изолятор отправился еще один родственник главного бухгалтера Яковлевой — Филипп Алексеев. Он был фиктивно трудоустроен в учреждении инженером. Фактически мужчина работает в Крыловском государственном научном центре.

Завершающей серию арестов 3 октября стала Ирина Кокконен — фактически безработная. Однако по документам она была фиктивно трудоустроена в больницу № 20. Отмечается, что Кокконен ранее привлекалась к уголовной ответственности. Женщина арестована до конца ноября этого года.

Вчера Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел девять ходатайств об избрании мер пресечения. Восьмерых фигурантов отправили под стражу, одна отделалась домашним арестом.

Суд арестовал заместителя главного врача по экономике Наталию Чоху, фиктивно трудоустроенных в медучреждение экономиста Елену Тодурову, уборщика Вадима Косухина, «оператора ЭВМ» Анну Кудишкину и бухгалтера Ксению Косухину. А также главного бухгалтера больницы Ольгу Яковлеву, начальника отдела кадров учреждения Алису Костенкову. Кроме того, в изолятор отправится Никита Чоха. Под домашний арест заключали Ирину Коваль.

По версии следствия, фигуранты во главе руководства больницы вступили в сговор для фиктивного трудоустройства людей в учреждение. В период с января 2021 года по июнь 2024 года фактически не работающим в клинике сотрудникам поступило порядка 344 миллионов рублей в качестве зарплаты, которые затем были похищены.

1 октября экономическая полиция провела обыски в квартирах и домах подозреваемых в четырех регионах России: Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области. «Фонтанке» стало известно, что обыски в Москве касались зафиксированной у главных фигурантов элитной недвижимости. В данном случае это касается главного бухгалтера и заместителя главного врача по экономике Городской больницы № 20. Под столичными активами следствие подразумевает квартиру в одной из башен в «Москва-Сити» и дорогие автомобили.

Позже суд установил другие интересные факты из биографии фигурантов. К примеру, фиктивно трудоустроенная на должность «оператора ЭВМ» Анна Кудишкина имеет рабочие визы в ОАЭ и США, а также ВНЖ Греции. Она снимает квартиру в Дубае, и у нее есть открытые счета в банках Узбекистана и Казахстана. В течение последних трех лет на территории России она не была 655 дней.

У родственника Кудишкиной — Никиты Чохи — помимо гражданства РФ оказалось еще и эстонское. А также рабочая виза в ОАЭ и счета в иностранных банках. А фиктивно трудоустроенная в медучреждение экономист Елена Тодурова — обладательница гражданства Израиля. Женщина не была в России более 960 дней с 2019 по 2024 год.

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Комментарии
11
alexadmin
1 час
О, уже от миллиарда 344млн осталось. Ну и конечно же радует, что главврач ни при чем. Сможет наладить работу в больнице!
pgrad
1 час
Как-то все они удачно приехали из дубаёв и изралЕй к моменту ареста. Как в анекдоте: "Я вас 10 лет на этот пароход собирал!"
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