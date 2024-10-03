Любовь Успенская нашла «похищенную» дочь за границей

Дочь Любови Успенской Татьяна нашлась после двух суток поисков. Девушка резко перестала выходить на связь, но в четверг, 3 октября, стало известно, что она находится за границей, рассказала StarHit директор артистки.

О пропаже 34-летней дочери Успенская сообщила накануне вечером, обратившись за помощью к общественности. Певица подозревала, что Татьяна могла стать жертвой похищения, пока сама она была на гастролях.

«Хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы», - говорила Успенская.