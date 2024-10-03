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Происшествия Роммеля, проходящего по делу о педофилии, отправили под наблюдение командования части. Что значит эта мера?

Роммеля, проходящего по делу о педофилии, отправили под наблюдение командования части. Что значит эта мера?

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10 комментариев

Красногвардейский районный суд не стал арестовывать 31-летнего Клауда Роммеля, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании малолетней девочки, вместо этого ему как военнослужащему избрали меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части в Луге Ленобласти на период действия контракта. «Фонтанка» узнала у главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, что теперь ждет фигуранта до следующего решения суда.

«Мера пресечения в виде наблюдения командования части — это комплекс мер, принимаемых непосредственными начальниками военнослужащего, подозреваемого или обвиняемого в преступлении, которые обеспечили бы его постоянное нахождение в расположении воинской части, исключили бы доступ к оружию, а если нужно, то исключили бы и доступ к определенным документам и к общению с определенными лицами, например со свидетелями, потерпевшими, если они относятся к числу его сослуживцев», — рассказала Дарья Лебедева.

Кроме того, в действующих в Вооруженных силах РФ инструкциях предусмотрено, что лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде наблюдения командования воинской части, не направляются на работу вне расположения воинской части в одиночном наряде, не назначаются в караул и другие ответственные наряды.

По версии следствия, православный блогер Клауд Роммель вступал в половую связь с 10-летней девочкой. Когда об этой истории стало известно зимой 2024 года, ребенка поместили в приют, а Роммель оказался в зоне боевых действий. Накануне суд продлил срок задержания обвиняемому, так как в материалах, собранных следствием, не хватало справки из воинской части. Ситуация довела следователя до слез.

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Комментарии
10
Вася Петров
54 минуты
В это время в Москве 59 летнюю Ольгу Меньших отправили в колонию на 8 лет за "фейки об армии".
СпортивнаяДевушка
41 минута
"Что значит эта мера?" - это мера значит: делай что хочешь и ничего тебе за это не будет, ну разве что пальчиком погрозят, если ты принадлежишь к "новой элите". Так поняла...
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