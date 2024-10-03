Увеличила дозировку в 75 раз. В Петербурге спасают ребенка после отравления нейролептиком

Врачи детской больницы имени Филатова спасают шестилетнего мальчика. По предварительным данным, мама ребенка переборщила с дозировкой лекарства. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 3 октября.

Маленький пациент поступил в медицинское учреждение с улицы Маршала Жукова минувшей ночью. Его состояние оценивается как тяжелое, мальчик в реанимации. Мама пострадавшего рассказала полиции, что ошибочно дала сыну вместо 1 капли антипсихотика 75 капель.

Обстоятельства выясняются.