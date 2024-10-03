И Соню, и Маку, и попугая Жако. Из-за строительства моста через Неву в Петербурге выселяют приют для собак

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







Почти 70 собак и 12 котов, а также два попугая и обезьянка рискуют остаться без дома — приют «Хэлп Дог Мини» (благотворительный фонд «Мы вместе») попросили съехать из здания на Октябрьской набережной. «Фонтанка» побывала у них в гостях и рассказывает про скитания волонтёров и их подопечных.

Из двухэтажного дома на Октябрьской набережной, 38, слышен собачий лай. Его почти заглушает несущийся на стройку Большого Смоленского моста грузовик. На островке газона, ещё не смешавшегося с грязью от колёс самосвалов, стоит Тимур, волонтёр приюта. На поводке у него чёрный пёс, которого несколько недель назад привезли из Белгородской области. В дом, где его держали, прилетел снаряд. На втором этаже приюта призывно воет собака — 12-летний спаниель Соня с огромной опухолью в пасти. Соню недавно привезли в приют две туристки. Собаку они нашли на улице, отвезли в ветеринарную клинику, там отсканировали чип, чтобы узнать телефон владельца. Девушки отвезли спаниеля названному хозяину, но тот при виде собаки заявил, что произошла ошибка и он не знает этого пса. Так спаниель попал в «Хэлп Дог Мини» — другие приюты, куда обращались туристки, брать его отказались.

На Октябрьскую набережную «Хэлп Дог Мини» переехал весной. Помещение организаторы нашли по объявлению в интернете. Оно подходило по параметрам — здание отдельно стоящее, жилые дома далеко, вокруг лесополоса. В доме сделали минимальный ремонт, организовали вольеры и заселили собак. Платить за аренду прошлого жилища организаторам приходилось по 300 тысяч в месяц, а это здание им предложили в три раза дешевле. «Все знали, что тут будет мост, но мы привыкли, что у нас иногда очень долго стройка стоит на месте. На всякий случай спрашивали у хозяина здания, но он отмахнулся — считал, что ещё года два дом точно не снесут», — говорят волонтёры.

Источник: Ксения Клочкова / Фонтанка.ру

«Хэлп Дог Мини» организовала Юлия Клафтон в начале 2022 года. До того, как стать главой благотворительного фонда (юридически приют записан именно так), она работала в офисе, а затем на себя — занималась продажами, в том числе брендовой одежды. А ещё — трижды была в декрете. Своего первого пса она подобрала ещё в 2002 году. «Сначала питбуля забрала с улицы, потом ещё одного. Потом — дога. Так я стала помогать группам, которые спасали собак, и брала домой животных на передержку, возила по врачам. Во втором декрете в 2014 году я решила, что в силах организовывать помощь сама, и мы с другими волонтёрками создали группу, которую позже и зарегистрировали как фонд», — вспоминает Юлия.



Первые несколько лет она организовывала передержку, находила волонтёров, организовывала сборы. Искать помещение для собак пришлось, когда в «Хэлп Дог Мини» обратились через волонтёров — группа заводчиков решила избавиться от 70 питомцев и фактически поставила ультиматум: либо их забирают приюты, либо они окажутся на улице. «Все эти собаки — нам достались 43 — были больные. На каждую нужно было тратить минимум 10 тысяч рублей в неделю, а то и больше. На фоне трат в миллион рублей аренда помещения за 300 тысяч нам показалась не такой гнетущей. Мы нашли здание на Партизанской улице, недалеко от ветклиники, где нам делали скидку на лечение. Но в марте этого года нам оттуда пришлось съехать из-за долгов», — добавляет она.

Мы разговариваем в кабинете. Хотя таковым его сложно назвать — даже в нём живут пять собак, два попугая и обезьянка. Последние приехали в приют из зоомагазина. Оттуда позвонили и предложили выкупить их со скидкой, животные оказались не самыми дружелюбными, у одной из птиц не было лапки, другая на нервной почве выдернула себе все перья — таких питомцев заводить никто не хотел. Попугай Жако, будто услышав, что говорят про него, повисает на перекладине в клетке и кричит «Мяу». «Это он так привлекает внимание, просит его почесать. Но это он только к своим так, чужих может укусить», — поясняет Юлия.

1 из 7 Источник: Ксения Клочкова / Фонтанка.ру

Наш разговор об истории приюта слушает волонтёр Антонина. У неё небольшой бизнес, но всё свободное время она отдаёт приюту.

«Бизнес, ага», — говорит она с улыбкой и высовывает руку из дырки в кармане. Волонтёром Антонина стала, когда при ней машина сбила чихуахуа. «Я обзвонила всех, было 9 вечера. И только Юлия Дмитриевна со спящим в машине четырёхлетним ребёнком ко мне приехала, забрала и меня, и собаку со сломанным позвоночником, и мы поехали в клинику. Вспоминаю это и сразу плакать начинаю, простите», — говорит Антонина. Она быстро собирается и добавляет: «Я всё же вмешаюсь в ваш разговор. Юлия слишком скромная, чтобы говорить о том, как дела обстоят на самом деле. А у неё сейчас забрали машину за долги и кредиты висят. Мы каждый день ищем деньги на зарплату администратору. С началом СВО сборы на животных стали почти минимальными, спонсоров мы пробовали искать, но безуспешно».

По кабинету носится Мака. Она — иллюстрация к стихотворению Маршака про даму, которая сдавала багаж, натурально маленькая собачонка. Мака лает, как Моська, делает круг по комнате и садится рядом, подставляя ухо, чтобы его почесали. «Её хозяйка умерла в 40 лет, дочку забрал отец, а собаку привёз нам. Сказал: „Куда мне эту маленькую вонючку, я и так ребёнка забрал“. А нам что делать? Мы берём. У Юли дома 19 собак и 6 кошек. Все они доживающие, больные».

Вместе с собаками в приюте в последнее время живут несколько мужчин — у них тоже сложности. «Они не пьют, хотя могли бы, наверное, где-то на скамеечке выпивать, как многие. Не употребляют и не курят. Я вчера вечером приезжала, смотрю — они стоят воздухом дышат, а рядом с ними в пледах собачки», — рассказывает Юлия. Сама она пыталась организовать — для начала уговорить на это — переезд из Белгородской области пожилой дамы. Она осталась без дома, но упорно ходит на его развалины и подкармливает живущих там кошек. «Мы бы и кошек забрали, и бабушку, вот точно нам от этого хуже не будет», — рассуждает Юлия.

Приютские собаки живут в четырёх комнатах в вольерах, некоторые из которых стоят в два ряда. Сейчас в приюте 64 собаки, на одну из них прямо во время нашего общения пришла смотреть женщина. «Кого-кого?» — шепчутся между собой волонтёры; у каждого есть свой любимчик, которого вроде и мечтают пристроить, но уже прикипели к нему душой.

Как минимум половина обитателей приюта породистая. С некоторыми не справились хозяева, но чаще всего их отдают заводчики — это или роженицы, которые перестали выполнять свою роль, или слабые щенки в помёте. «Щенки этой собаки стоят по шесть тысяч долларов», — показывает Юлия на клетку с прыгающей пуделихой.

«У нас почти не работают законы о содержании домашних животных. С одной стороны, животное — это собственность, а проверить чужое имущество просто так нельзя, ведь это вторжение в личную жизнь. С другой стороны, как только такая позиция перестаёт быть выгодной, то заводчики отказываются от этих животных, они их не чипируют, мы никак не докажем, что это их собаки», — говорит Юлия. Она утверждает, что знает в городе минимум 30 никем не контролируемых питомников, где разводят вот так собак. Бороться с их подходом к заработку денег в приюте не готовы — иначе в следующий раз эти собаки окажутся на улице или «будут прикопаны на заднем дворе».

О том, что собакам и другим обитателям приюта нужно будет съехать из здания на Октябрьской набережной, Юлия узнала в августе — в приют пришёл оценщик, а затем позвонил владелец помещения и попросил освободить его до середины октября. «Он стал уверять, что предупреждал нас о сносе. Но мы ж не сумасшедшие, чтобы приезжать на полгода, делать ремонт. У нас был заключён договор на год», — удивляется Юлия (в документе, который она предоставила, стоит дата — февраль 2025 года). Попросить о помощи она решила чиновников и написала на страницу губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте». Ей ответили из комитета имущественных отношений — всё понимаем, но свободных мест нет. «Фонтанке» в ведомстве подтвердили, что ничем помочь не могут — в очереди на помещение не один приют для собак.



Почему надо съезжать — не секрет. Постановление правительства города еще в конце июля включило здание в список объектов, которые изымаются для строительства Большого Смоленского моста и подходов к нему «при отсутствии других вариантов строительства». Других вариантов нет: корпус находится практически у слияния Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай, где будут сооружать огромную развязку за 6 млрд рублей, в которую и будет переходить новый разводной мост. Подробнее о ней — читайте на «Фонтанке».

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»





