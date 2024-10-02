Финские власти высказались о привлечении «Русича» к патрулированию границы. Присутствие ДШРГ напугало работников Сайменского канала

Власти Финляндии не считают, что Россия нарушает международные соглашения на арендованной территории на российской стороне Сайменского канала, привлекая к выполнению задач на границе бойцов диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Об этом пишет 2 октября издание Yle.

В распоряжении СМИ оказался ответ министра транспорта и связи Лулу Ранне («Истинные финны») на запрос депутата от СДП Суны Кюмяляйнен, возникший после того, как ДШРГ «Русич» объявила о сотрудничестве с Пограничной службой ФСБ России и совместном «усилении границы» с Финляндией. После этого некоторые сотрудники компании по эксплуатации Сайменского канала отказались работать на российской стороне.

Россия и Финляндия обменялись информацией о деятельности «Русича», следует из ответа Ранне. По его словам, нет оснований полагать, что РФ нарушила международные соглашения, которые подразумевают, что финские сотрудники имеют доступ на арендованную РФ территорию, но на арендуемую площадь распространяется российское законодательство.

Совещательная комиссия по Сайменскому каналу обратилась к властям с просьбой разработать совместные инструкции для финских сотрудников, работающих на арендованной территории, уточняет Yle.

Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Общая протяжённость — 57,3 километра, из которых Финляндии принадлежат 23,3, а России — 34.