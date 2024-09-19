    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, зап

    773мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.7eur103.25

    Финны боятся обслуживать Сайменский канал после заявлений о присутствии на границе ДШРГ «Русич»

    1680
    6 комментариев

    Сотрудники финской компании, которая обслуживает Сайменский канал, отказываются работать на территории России, опасаясь за свою безопасность. В частности, их пугает присутствие ДШРГ «Русич».

    Финская энергомонтажная компания Elvera, которая работает в арендованной зоне Сайменского канала, ведет переговоры о повышении безопасности сотрудников, пишет 19 сентября издание Yle. Некоторые ее сотрудники из числа отвечающих за обслуживание канала отказались работать на российской территории, обеспокоенные ухудшением ситуации с безопасностью.

    По словам гендиректора фирмы Илкари Яаккола, как минимум двое их работников в настоящее время отказываются работать на участке, арендованном у России. В частности, опасения сотрудников вызваны новостями о присутствии на территории диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В начале сентября в телеграм-канале ДШРГ заявили, что ее бойцы договорились с Пограничной службой ФСБ России помогать в патрулировании границы с Финляндией.

    До сих пор, по словам Яаккола, компания работала на арендованном участке без проблем, и об угрозах в этом районе не сообщалось. Сотрудники Elvera посещают арендованную территорию примерно раз в месяц. По инструкции, перемещаются они по участку как минимум по двое. В этом году работники компании посещали арендованную территорию четыре раза, а число сотрудников, работавших там в течение последних лет, варьировалось от десяти до двадцати.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ФинляндияСайменский каналДШРГ Русич
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close