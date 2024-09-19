Финны боятся обслуживать Сайменский канал после заявлений о присутствии на границе ДШРГ «Русич»

Сотрудники финской компании, которая обслуживает Сайменский канал, отказываются работать на территории России, опасаясь за свою безопасность. В частности, их пугает присутствие ДШРГ «Русич».
Финская энергомонтажная компания Elvera, которая работает в арендованной зоне Сайменского канала, ведет переговоры о повышении безопасности сотрудников, пишет
По словам гендиректора фирмы Илкари Яаккола, как минимум двое их работников в настоящее время отказываются работать на участке, арендованном у России. В частности, опасения сотрудников вызваны новостями о присутствии на территории диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В начале сентября в телеграм-канале ДШРГ заявили, что ее бойцы договорились с Пограничной службой ФСБ России помогать в патрулировании границы с Финляндией.
До сих пор, по словам Яаккола, компания работала на арендованном участке без проблем, и об угрозах в этом районе не сообщалось. Сотрудники Elvera посещают арендованную территорию примерно раз в месяц. По инструкции, перемещаются они по участку как минимум по двое. В этом году работники компании посещали арендованную территорию четыре раза, а число сотрудников, работавших там в течение последних лет, варьировалось от десяти до двадцати.