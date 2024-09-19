Финны боятся обслуживать Сайменский канал после заявлений о присутствии на границе ДШРГ «Русич»

Сотрудники финской компании, которая обслуживает Сайменский канал, отказываются работать на территории России, опасаясь за свою безопасность. В частности, их пугает присутствие ДШРГ «Русич».



Финская энергомонтажная компания Elvera, которая работает в арендованной зоне Сайменского канала, ведет переговоры о повышении безопасности сотрудников, пишет 19 сентября издание Yle. Некоторые ее сотрудники из числа отвечающих за обслуживание канала отказались работать на российской территории, обеспокоенные ухудшением ситуации с безопасностью.