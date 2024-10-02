В Петербурге изменят порядок установки мемориальных досок кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством»

Мемориальные доски кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» в Петербурге хотят устанавливать раньше, чем через 30 лет после их смерти. Законопроект, который 2 октября в Заксобрании приняли в первом чтении, предложил депутат петербургского парламента Всеволод Беликов.
Он заметил, что «эти люди у всех на слуху», однако конкретные фамилии не назвал, поэтому ждать 30 лет, чтобы увековечить их память, не стоит.
По словам депутата Марины Шишкиной, полных ковалеров ордена «За заслуги перед Отечеством», о которых идет речь в документе, не более сотни. Среди них — бывшие губернаторы города Валентина Матвиенко и Георгий Полтавченко, балетмейстер Борис Эйфман, бывшая глава СПбГУ Людмила Вербицкая.
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