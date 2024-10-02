В Петербурге изменят порядок установки мемориальных досок кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством»

Мемориальные доски кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» в Петербурге хотят устанавливать раньше, чем через 30 лет после их смерти. Законопроект, который 2 октября в Заксобрании приняли в первом чтении, предложил депутат петербургского парламента Всеволод Беликов.

Он заметил, что «эти люди у всех на слуху», однако конкретные фамилии не назвал, поэтому ждать 30 лет, чтобы увековечить их память, не стоит.