РИА: в отношении блогера Лерчек и её бывшего мужа возбуждено уголовное дело

МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшего супруга Артема Чекалина, передаёт 2 октября РИА Новости со ссылкой на источник.

Дело связано с переводом валюты с помощью подложных документов, а именно с оплатой марафонов через банк в Дубае. Правоохранители пришли с обыском в дом Чекалиных.

В 2023 году в отношении Чекалиных были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. Сначала семья выплатила долг перед государством в размере 504 млн рублей, а затем в отношении них прекратили дело об отмывании. 15 мая Артем Чекалин на фоне развода подал исковое заявление о разделе имущества. В июле суд расторг их брак.