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    «Брак действительно распался». Суд развел блогеров Лерчека и Артема Чекалиных

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    11 комментариев

    Судебное заседание по расторжению брака блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных прошло в мировом суде Москвы в среду, 10 июля. Судья принял решение о разводе звездной пары, рассказала журналистам РИА Новости адвокат Екатерина Гордон.

    В законную силу судебное дело вступит через месяц. Трое детей Чекалиных останутся жить с мамой, однако график общения с отцом «очень мягкий». По словам Гордон, Лерчек и Артем заранее договорились о лояльных и позитивных отношениях между собой в качестве родителей детей. К слову, на судебное заседание они не пришли.

    Имущество, нажитое в браке, супруги поделили поровну. Также они в равной степени договорились нести свои долговые обязательства.

    «Так что, господа, Чекалины никому не врали, спектаклем это не было, и брак действительно распался», — сказала журналистам Гордон.

    Напомним, что 15 мая Артем Чекалин на фоне развода подал исковое заявление о разделе имущества. Иск на 1,2 миллиарда рублей суд пока оставил без движения.

    О желании супругов развестись стало известно 15 марта. Инициатором бракоразводного процесса стала Лерчек. Блогер говорила, что решение об этом далось ей трудно. Пара была вместе 12 лет.

    К слову, сейчас у четы Чекалиных нет долгов перед ФНС. Однако в 2023 году в отношении бывших супругов были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. Сначала семья выплатила долг перед государством в размере 504 млн рублей, а затем в отношении них прекратили дело об отмывании.

    Сейчас Лерчек и Артем Чекалины являются совладельцами ООО «Би Фит». По данным СПАРК, бывшим возлюбленным принадлежат по 37,5% доли компании каждому. За месяц до развода Лерчек владела 75%, но 6 июня решила отдать половину своей доли супругу. Компания занимается торговлей косметикой, фармацевтикой, продуктами питания, разработкой ПО, рекламой и обучением. Доходы «Би Фит» в 2023 году составили более 1 миллиарда рублей.

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    ЛерчекРазвод
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    Комментарии 11

    radon10 Июл 2024 в 18:43
    И чё? Это основная новость нашего города?!
    +1−0
    Dr. Jones10 Июл 2024 в 18:40
    Да деньги они прячут, как пить дать.
    +0−0
    Zet10 Июл 2024 в 18:28
    Я в это верить отказываюсь!
    +1−0
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