«Брак действительно распался». Суд развел блогеров Лерчека и Артема Чекалиных

Судебное заседание по расторжению брака блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных прошло в мировом суде Москвы в среду, 10 июля. Судья принял решение о разводе звездной пары, рассказала журналистам РИА Новости адвокат Екатерина Гордон.

В законную силу судебное дело вступит через месяц. Трое детей Чекалиных останутся жить с мамой, однако график общения с отцом «очень мягкий». По словам Гордон, Лерчек и Артем заранее договорились о лояльных и позитивных отношениях между собой в качестве родителей детей. К слову, на судебное заседание они не пришли.



Имущество, нажитое в браке, супруги поделили поровну. Также они в равной степени договорились нести свои долговые обязательства.

«Так что, господа, Чекалины никому не врали, спектаклем это не было, и брак действительно распался», — сказала журналистам Гордон.



Напомним, что 15 мая Артем Чекалин на фоне развода подал исковое заявление о разделе имущества. Иск на 1,2 миллиарда рублей суд пока оставил без движения.

О желании супругов развестись стало известно 15 марта. Инициатором бракоразводного процесса стала Лерчек. Блогер говорила, что решение об этом далось ей трудно. Пара была вместе 12 лет.



К слову, сейчас у четы Чекалиных нет долгов перед ФНС. Однако в 2023 году в отношении бывших супругов были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. Сначала семья выплатила долг перед государством в размере 504 млн рублей, а затем в отношении них прекратили дело об отмывании.

