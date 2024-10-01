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Общество ООН: половина опрошенных российских военнопленных рассказали о пытках на Украине

ООН: половина опрошенных российских военнопленных рассказали о пытках на Украине

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5 комментариев


В ООН опросили более двухсот российских военных в украинском плену, из которых половина подробно рассказали о пытках и жестоком обращении. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара организации по правам человека (УВКПЧ), опубликованном 1 октября.

Из 205 опрошенных военных о пытках заявили 104 человека. Из данных организации следует, что подобное обращение обычно практиковали передовые подразделения ВСУ или СБУ в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.

Российские военнопленные, которых в УВПКЧ опрашивали с марта 2023 года, рассказывали об избиениях, в том числе ударах по коленям и суставам. Реже, но встречаются данные об использовании электрошока. Десять опрошенных сообщили, что подверглись сексуальному насилию, в том числе надругательствам над гениталиями.

Подавляющее большинство случаев пыток в отношении российских военнопленных происходит в неофициальных местах содержания под стражей, включая гаражи, подвалы и частные дома, а также во время транзита в тюрьмы и СИЗО.


Утверждается, что практически во всех случаях пытки и жестокое обращение прекращались, когда пленных доставляли в официальные места содержания под стражей. В УВКПЧ ООН уточняют, что российские военнопленные содержались как минимум в 15 официальных учреждениях Государственной пенитенциарной службы Украины, в специальных камерах, отделенных от гражданских заключенных. В докладе говорится, что условия содержания в СИЗО и лагерях для военнопленных в целом соответствовали нормам международного гуманитарного права.

28 марта УВКПЧ также писало о пытках над российскими военными за период с декабря 2023-го по февраль 2024 года. Управление тогда отметило, что украинские власти недостаточно преследуют виновных в насилии. В докладе от 1 октября сообщается то же самое.

На пытки и жестокое обращение управлению также пожаловались 169 украинских военнопленных, которым в докладе уделяется большее внимание.

С начала специальной военной операции Россия и Украина неоднократно обменивались военнопленными. Посредником выступают Объединенные Арабские Эмираты. В сентябре в Москву прилетели 103 российских военнослужащих.

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Комментарии
5
ЮлияБорисовна
11 минут
Очевидно, что все опрошенные - мазохисты. Иначе они бы держались подальше от украинской границы, ЛНР, ДНР и полуострова.
Сила в Правде!!
29 минут
и кому верить телевизору где этих розовощёких из плена возвращающихся показывают или оон.
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