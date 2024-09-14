103 на 103. Россия и Украина обменялись пленными

Сто три гражданина России освобождены после обмена военнопленными с Украиной. Они были захвачены на территории Курской области.

Об обмене 14 сентября сообщает Минобороны. В настоящее время военнослужащие находятся на территории Белоруссии. После первичной медицинской и психологической помощи они вернутся в Россию.