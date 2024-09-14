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Общество 103 на 103. Россия и Украина обменялись пленными

103 на 103. Россия и Украина обменялись пленными

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4 комментария

Сто три гражданина России освобождены после обмена военнопленными с Украиной. Они были захвачены на территории Курской области.

Об обмене 14 сентября сообщает Минобороны. В настоящее время военнослужащие находятся на территории Белоруссии. После первичной медицинской и психологической помощи они вернутся в Россию.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — сказано в сообщении.

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Комментарии
4
Vikilein
14 сентября 2024, 14:06
"Они вернутЬся в Россию". Фууууу. Малограмотные. Читать противно.
altnec
14 сентября 2024, 14:10
МИД: Россия взвешивает «за» и «против» по вопросу запрета экспорта урана в США.
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