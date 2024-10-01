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Общество Спорт Главу РЖД избрали первым президентом объединенной федерации гимнастики

Главу РЖД избрали первым президентом объединенной федерации гимнастики

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4 комментария

Генерального директора РЖД Олега Белозерова выбрали на пост президента объединенной Федерации гимнастики России. Это решение было утверждено в ходе голосования на отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), которая состоялась 1 октября в Москве.

Ранее пять руководящих гимнастических организаций — Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Всероссийская федерация художественной гимнастики, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Федерация спортивной акробатики России — приняли решение объединиться в единую структуру, которую теперь возглавил Белозеров.

С поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики ушла Ирина Винер, которая занимала эту должность с 2008 года. При ней гимнастки выиграли 16 олимпийских медалей: 10 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

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Комментарии
4
-4*
27 минут
Нужно убрать его от кормушки!
281855912
24 минуты
Логичнее было бы главу Роскосмоса.
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