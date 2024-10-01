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Общество Росгвардейцы задержали жителей Ленобласти, запустивших квадрокоптер

Росгвардейцы задержали жителей Ленобласти, запустивших квадрокоптер

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11 комментариев

Сотрудники Росгвардии задержали граждан, запустивших квадрокоптер на территории Ленобласти без необходимого разрешения. Об этом во вторник, 1 октября, сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленобласти задержали двух граждан 29 сентября, приблизительно в 9 утра. Мужчины в возрасте 21 года и 33 лет управляли БПЛА вблизи Гатчинского шоссе.

Росгвардейцы заметили низко летевший квадрокоптер, патрулируя район между поселком Суйда и деревней Пижма. Исследовав окрестности, они обнаружили возле автомобиля Mitsubishi Outlander операторов, которые управляли беспилотником. Как итог — мужчины были задержаны, потому что у них не было разрешения на запуск БПЛА.

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Наряд вневедомственной охраны передал задержанных, у которых было всего два квадрокоптера, полиции для выяснения всех подробностей произошедшего. По словам задержанных, они работают в области ландшафтного дизайна и используют квадрокоптеры для профессиональной деятельности. Несмотря на это, у мужчин не было документов, разрешающих запуск и проведение полета беспилотника.

Напомним, весной 2023 года ввели запрет на полеты беспилотников в Ленинградской области. «Запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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Комментарии
11
Фокусник Данилин
1 час
Прямо вот гордость берет, как гвардейцы лихо отработали…
282694747
1 час
Запустили и запустили, скоро разрешение надо будет получать чтобы в Пятерочку сходить?Иначе власти обкакаются?
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