Росгвардейцы задержали жителей Ленобласти, запустивших квадрокоптер

Сотрудники Росгвардии задержали граждан, запустивших квадрокоптер на территории Ленобласти без необходимого разрешения. Об этом во вторник, 1 октября, сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.



Сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленобласти задержали двух граждан 29 сентября, приблизительно в 9 утра. Мужчины в возрасте 21 года и 33 лет управляли БПЛА вблизи Гатчинского шоссе.



Росгвардейцы заметили низко летевший квадрокоптер, патрулируя район между поселком Суйда и деревней Пижма. Исследовав окрестности, они обнаружили возле автомобиля Mitsubishi Outlander операторов, которые управляли беспилотником. Как итог — мужчины были задержаны, потому что у них не было разрешения на запуск БПЛА.



1 из 2 Источник: пресс-служба Вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Наряд вневедомственной охраны передал задержанных, у которых было всего два квадрокоптера, полиции для выяснения всех подробностей произошедшего. По словам задержанных, они работают в области ландшафтного дизайна и используют квадрокоптеры для профессиональной деятельности. Несмотря на это, у мужчин не было документов, разрешающих запуск и проведение полета беспилотника.



Напомним, весной 2023 года ввели запрет на полеты беспилотников в Ленинградской области. «Запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

