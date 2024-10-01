Правоворот

Андрей Заостровцев Автор мнения

Успехи правых на региональных выборах в немецких землях дополнились в воскресенье успехом их визави на национальных выборах в Австрии. Более всего голосов набрала Партия свободы (ПС), аналог Альтернативы для Германии (AдГ). С 29,2% голосов она получает 58 мест в парламенте (нижней его палате — Национальном Совете). На втором месте ее бывший союзник — Австрийская народная партия (НП) (26,5% голосов, 52 места). Это что-то вроде германских христианских демократов, но не столь левые, как они сейчас. При этом заметим, что ПС добавила 27 мест в законодательном органе, а НП потеряла 21. Социал-демократы заняли почетное третье место (21% голосов, 41 место). В Нацсовете также будут представлены еще две партии — весьма любопытная «Новая Австрия и Либеральный форум» (9%, 17 мест), политическую позицию которой политологи помещают между НП и «Зелеными». И, наконец, сами «Зеленые» (куда же без них в Европе) — 8%, 15 мест.



Для большинства нужно 92 голоса. Легко заметить, что их с лихвой имеют в сумме ПС и НП (100 мест), но нет никакой уверенности, что распавшийся в 2019 г. союз между ними (после так называемого скандала на Ибице) возродится. Хотя это возрождение было бы самым логичным шагом. Обращает на себя внимание тот факт, что, в отличие от Германии, крайне левые партии не пользуются заметной популярностью. До этих выборов в Австрии имела место правящая коалиция НП и «Зеленых». Но последние потеряли тоже много — целых 11 мест. Тут уж никакой правящей коалиции не создашь.



Глава ПС 55-летний Герберт Кикль считается близким союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Вместе с ним и чешским оппозиционным лидером Андреем Бабишем они недавно создали коалицию правых популистов и националистов «Патриоты за Европу», которая имеет крупнейшую оппозиционную фракцию в Европарламенте.



Партия-победительница стоит на трех китах: антимиграция, национальная идентичность и недавно к этим двум добавилась Украина. Начнем с первого. Когда-то она относила себя к либертарианским объединениям, но потом, ввиду очевидного противоречия либертарианства и немецких традиций (хотя Австрия — родина наиболее выдающихся либертарианцев XX столетия — Людвига Мизеса и Фридриха Хайека), стала куда более благодушно относиться к социальному государству. Однако с одним очень существенным но: социальные блага для коренных, а не мигрантов. На всех не напасешься.



Тут происходит столкновение с неразрешимым противоречием развитых и даже многих не очень развитых (типа России) стран. Они вошли в городскую цивилизацию и прошли так называемый второй демографический переход, после которого устанавливается низкая смертность, сочетающаяся с еще более низкой рождаемостью. И встает вопрос: а кто работать будет? Содержать за счет налогов то самое социальное государство. Коэффициент демографической нагрузки на занятых неумолимо растет.



У Австрии, кстати, выход есть. Послать к чертовой матери политкорректность и дифференцировать мигрантов. Упрощенный подход к мигрантам из таких стран, как Украина и Белоруссия. Возможно, Армения, Грузия и Молдова. Кстати, Орбан недавно сделал что-то подобное. Облегчил получение рабочих ВНЖ. В том числе для граждан РФ. На месте будущего австрийского канцлера, конечно, нужно было бы подумать о России. Но вот беда! В России стало слишком много граждан, которые не отвечают второму австрийскому «киту» — политики национальной идентичности. Не будешь же писать на сайте Министерства иностранных дел, как недавно допускалось при сдаче жилья в России: «только лицам славянской национальности». Это и для Кикля было бы слишком.



Попутно замечу, что у этнических русских есть одно качество, которое, к огорчению наших патриотов, ярко проявляется при переезде на ПМЖ в Европу. Если не во втором, то в третьем поколении от их этничности ничего не остается. Под гармошку не танцуют и медведей по улицам на цепи не водят. Они сливаются с коренным местным населением. И при этом примыкают к той его части, которая противостоит новым веяниям: от либерализации миграции для людей с чуждой культурой до всяких там трансгендерных фокусов. То, что ПС и нужно.



Если разномастные европейские леваки идут сознательно на политику народозамещения, привлекая мигрантов из бедных арабских стран и Африки с далеко идущей целью создать себе новый электорат, то европейские правые могли бы взять их тактику на вооружение. Но только привлекая качественно других мигрантов. Они бы служили противовесом первым, да и в плане человеческого капитала они в среднем значительно их превосходят. Поэтому было бы и экономически выгодно.



Вот так мы и со вторым «китом» разобрались. Не хватает «истинных австрийцев»? Делайте австрийцами тех, кто может ими стать. Не без трудностей, разумеется, но может. И примкнет не к левакам, а к буржуазным традициям. Если не сам релокант из Петербурга или Екатеринбурга, то его дети успешно сварятся в «плавильном котле», а вот относительно представителя Папуа — Новой Гвинеи и его потомков есть большие сомнения.



Украина. Новая болячка на Европу свалилась. Да еще какая! Кикль выступает против выделения средств на поддержку обороны Украины, критикует введенные против России санкции. Как и всех новых правых, его и партию обвиняют в службе Кремлю.



Дело тут не столько в Кремле. В изменении общественного мнения. Оно совсем не за Россию, но жутко устало от конфликта, и многие мечтают вернуться в «старые добрые времена». ПС улавливает эти настроения и набирает на них очки.



И еще в этой связи вот что. Европейский истеблишмент сам своей непримиримой позицией сильно подталкивал и подталкивает новых правых к Кремлю. Они для него «нерукопожатные». Обратите внимание на заголовки ведущих СМИ. «Победили ультраправые!» «Ультраправые выдвигают фашистские лозунги!» На самом деле, никакие они не ультра. А вполне себе традиционные консерваторы. Конечно, разные люди к ним примыкают. Кто-то и перегибает палку. Но если мы посмотрим на лозунги их оппонентов, то те часто не менее радикальны в их направленности против национальной идентичности. И замечены в дружбе со всякими радикалами, объединяясь с ними под кричалками про свободную Палестину от реки до моря.



Немецкоязычная Европа поэтапно выходит из европейского консенсуса. Последний много лет заключался в том, что в центре политической борьбы — две силы. С одной стороны, традиционные правые или консерваторы. Типа германской ХДС/ХСС. С другой стороны, социал-демократы (в Германии они так и называются, ну а где-то социалисты, лейбористы и т.п.). Первые вроде были как за укрепление свободных рыночных начал экономики, умеренные налоги, демонтаж крайностей социального государства. Вторые — наоборот: рынка поменьше — госрегулирования побольше, да и, конечно, за добавочную социальную защиту за счет повышения налогов на богатеньких. И они поочередно сменяли друг друга.



Однако не так уж давно пошел другой процесс. Они настолько сблизились друг с другом, что, как говорится, без пол-литра и не отличишь. В Германии стали модны большие коалиции. Христианские демократы берут в союзники социал-демократов, да еще и с подключением «зеленых». И из представителей этих партий формируют правительство. Именно такая сборная солянка сейчас у власти в Германии, названная по цветам партий «Светофор». Понятно, что «зеленые» — это зеленый, красный — конечно же, социал-демократы, ну а желтый — христианские демократы.



Куда же бедному избирателю податься? Вроде голосуешь за одно, а получается все едино. Политология в таких случаях говорит, что тут появляется шанс у крайних партий. Разочарованные постоянным соглашательством политиков, избиратели расходятся по краям политического спектра.



Возьмем для примера недавние выборы в ландтаг (земельный парламент) Тюрингии (территория бывшей ГДР). АдГ — первое место (32,8% голосов). Далеко от них отстали занявшие второе место христианские демократы — 23,6%. Далее совсем интересно. Блок Сары Вагенкнехт (харизматической коммунистки, никакой не социал-демократки!) — 15,8%, Левая партия (коммунисты) — 13,1%, социал-демократы — 6,1%. «Зеленые» с 3,2% и Свободные демократы с 1,1% не проходят в ландтаг.



Я далек от того, чтобы вслед за германским политическим мейнстримом отождествлять АдГ с нацистами. Но все-таки это что-то напоминает. Голосования в рейхстаг в 1932 г. Правые — треть, и почти столько же в сумме — коммунисты. Место тогдашних социал-демократов заняли христианские демократы.



Выборы в Саксонии (тоже территория бывшей ГДР, столица Дрезден) оказались чуть получше для истеблишмента. На первом месте (после пересмотренных ночью результатов) оказался ХДС (31,9%), вплотную за ним АдГ (30,6%), Сара Вагенкнехт — 11,8%, социал-демократы — 7,3%, Левая партия — 4,1%, Свободные демократы — менее 1%.



И тем не менее. Довелось читать такую шутку. Если бы ГДР не слилась с ФРГ, а оставалась независимым государством, то Россия вела бы СВО против Украины, а ГДР — против Польши. Немного вроде восточные немцы пожили при коммунистах, а какой след!



О чем все это свидетельствует? Неверно говорят «Запад», имея в виду под этим что-то единое, не существенное во внутренних своих различиях. Возможно, в 70-е–80-е гг. прошлого века это и было так. Ныне он расколот. Да еще раскол этот обозначился и в ключевом государстве ЕС — Германии. Причина — тот тупик, куда ее, да и другие страны ЕС, загнали политики-социалисты и им подобные вроде «зеленых». Обыватель в отчаянии пробует разные радикальные шаги в надежде, что кто-нибудь, да вывезет. Однако этим только усугубляет свое положение.

