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Общество «Поведение одного Су-35 было небезопасным». Генерал ВВС США прокомментировал полет истребителя РФ у Аляски

«Поведение одного Су-35 было небезопасным». Генерал ВВС США прокомментировал полет истребителя РФ у Аляски

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15 комментариев

Глава Северного командования США Грегори Гийо 1 октября прокомментировал полет российского истребителя Су-35 вблизи западного побережья Аляски. Генерал назвал маневры пилота небезопасными, пишет 1 октября командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в социальной сети.

«23 сентября самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов у Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергло опасности всех», — комментирует Гийо.

На кадрах, опубликованных командованием воздушно-космической обороны США, можно заметить, как российский Су-35 пролетает в непосредственной близости от американских F-16, «подрезая» один из военных самолетов.

Напомним, что 24 сентября Минобороны РФ заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. В ведомстве сообщили, что полет длился 11 часов, а истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см.

«Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — писало Минобороны РФ.

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Комментарии
15
Заливщик голосовых планок
1 час
О! Аляску В Родную Гавань(ТМ) приобретать(ТМ) будем?
276689045
37 минут
А что F-16 мог от воздушной турбулентности Су-35С развалится? Или напугавшийся пилот F-16 от страха отпустил штурвал, закрыл глаза руками и испортил выделениями свой летный комбинезон? Если так страшно, зачем к нашим самолетам приближаться?
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