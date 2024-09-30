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Город Доходы Петербурга вырастут до 1,323 трлн рублей в 2025 году

Доходы Петербурга вырастут до 1,323 трлн рублей в 2025 году

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2 комментария

В проекте бюджета Петербурга на 2025 год доходы города вырастут до 1,323 трлн, а расходы — до 1,467 трлн рублей. Об этом стало известно в ходе встречи финансового вице-губернатора Алексея Корабельникова с журналистами 30 сентября.

В 2026 году доходы города могут достигнуть 1,4 трлн рублей, расходы — 1,539 трлн рублей, в 2027 году — 1,506 и 1,656 трлн рублей соответственно.

В расходной части бюджета 23% (338 млрд рублей) планируется потратить на образование, 15% (230 млрд рублей) на соцполитику, 14% (203 млрд рублей) — на транспорт, 11% (166 млрд рублей) — на здравоохранение.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о базовом варианте проекта бюджета на 2025 год. После нулевых чтений он несколько изменился. Про адресную инвестиционную программу-2025, объем которой так и сохранился на уровне 234 млрд рублей, читайте здесь.

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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
13 минут
Не иначе как налоги со сборами будут интенсивнее взимать..
282565827
5 минут
Все просто. https://www.fontanka.ru/2024/09/30/74152931/
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