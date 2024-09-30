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Общество Необычное по цвету северное сияние наблюдали в Ленобласти

Необычное по цвету северное сияние наблюдали в Ленобласти

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Несмотря на отсутствие магнитных бурь ночью 30 сентября в Ленинградской области можно было увидеть полярное сияние. В переливах преобладали красные цвета — такое бывает редко. Фотографиями делится телеграм-канал «АстроФотоБолото».

Чаще всего полярное сияние бывает зелёным. Этот цвет возникает, когда заряженные частицы попадают в область высокой концентрации молекул кислорода в земной атмосфере на высотах 100–300 километров. Красные полярные сияния образуются, когда солнечные частицы вступают в реакцию с кислородом на больших высотах — 300–400 километров. Кислород здесь менее концентрирован и возбуждается с более высокой длиной волны, что делает свечение красным.

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