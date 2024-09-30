Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

с-з.

 772мм 55%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Пробка на Большеохтинском
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Новое в ЕГЭ-2025
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Школьник на самокате и автомобилист встретились на Индустриальном. Оба не в ладах с ПДД

Школьник на самокате и автомобилист встретились на Индустриальном. Оба не в ладах с ПДД

1 916
7 комментариев

Четвероклассник пострадал под колесами автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга. У одного участника — попытка проскочить на красный, у другого — коллекция штрафов.

ДТП случилось в 14:46 29 сентября возле дома 19 по Индустриальному проспекту, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. По предварительным данным, 39-летний житель Ленобласти на Hyundai Solaris, следуя по Индустриальному от Ленской улицы к проспекту Косыгина, сбил 11-летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести. На улице он был без сопровождения родителей. Водитель автомобиля в 2024 году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 27 раз. Все штрафы он оплатил.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
NSE
2 часа
Может школота хоть так, с помощью травм, научится правилам движения.
Torres
1 час
а что с автомобилистом не так? штрафы он оплатил, значит чист перед законом. а не в ладах с пдд только родители школьника, которые не нашли время научить своего ребенка правилам.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Новости компаний
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25