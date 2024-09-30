Школьник на самокате и автомобилист встретились на Индустриальном. Оба не в ладах с ПДД

Четвероклассник пострадал под колесами автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга. У одного участника — попытка проскочить на красный, у другого — коллекция штрафов.



ДТП случилось в 14:46 29 сентября возле дома 19 по Индустриальному проспекту, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. По предварительным данным, 39-летний житель Ленобласти на Hyundai Solaris, следуя по Индустриальному от Ленской улицы к проспекту Косыгина, сбил 11-летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести. На улице он был без сопровождения родителей. Водитель автомобиля в 2024 году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 27 раз. Все штрафы он оплатил.