Автобусная дверь сорвалась с петель на голову пассажирке в Петербурге

86-й автобус пришлось снять с рейса из-за сломавшейся двери, которая задела пассажирку. Об этом 29 сентября стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел около 13:00 на остановке в районе Большого Сампсониевского проспекта и улицы Сердобольной в Выборгском районе. Водитель рассказал, что дверь упала, когда автобус стоял.

К сожалению, деталь задела пассажирку — удар пришелся по голове. Женщину забрала скорая.

В мае этого года «Фонтанка» рассказывала, как дверь автобуса рухнула на ребенка. Мальчик отделался ушибом мягких тканей головы. Мама ребенка жаловаться на перевозчика не стала, лишь попросила тщательнее следить за транспортом.