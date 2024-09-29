Автобусная дверь сорвалась с петель на голову пассажирке в Петербурге

86-й автобус пришлось снять с рейса из-за сломавшейся двери, которая задела пассажирку. Об этом 29 сентября стало известно «Фонтанке».
Инцидент произошел около 13:00 на остановке в районе Большого Сампсониевского проспекта и улицы Сердобольной в Выборгском районе. Водитель рассказал, что дверь упала, когда автобус стоял.
К сожалению, деталь задела пассажирку — удар пришелся по голове. Женщину забрала скорая.
В мае этого года «Фонтанка» рассказывала, как дверь автобуса рухнула на ребенка. Мальчик отделался ушибом мягких тканей головы. Мама ребенка жаловаться на перевозчика не стала, лишь попросила тщательнее следить за транспортом.
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