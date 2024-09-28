«Зенит» проиграл на выезде «Краснодару» и опустился на третье место

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 10 тура чемпионата РПЛ против «Краснодара». Встреча проходила 28 сентября в Краснодаре. Сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2.



Первый гол в матче на 88 минуте встречи забил форвард краснодарцев Джон Кордоба, второй — Федор Смолов на 90+4.

Из-за этого поражения «Зенит» опустился на третью строчку в чемпионате. Теперь первое место занимает «Краснодар», у которого 24 очка, а «Локомотив» — на втором (24 очка).

Следующий матч «Зенит» проведет 2 октября в Петербурге в Кубке России против тольяттинского «Акрона».