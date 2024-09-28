Главу УК в Светогорске, где вместе с пенсионеркой обрушился балкон, отправили под домашний арест

Генеральному директору УК «Гриндом» в Светогорске суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. 28 сентября сообщил в телеграм-канале следком Ленобласти.



Компания «Гриндом» обслуживает дом, где на днях вместе с 74-летней женщиной обрушился балкон. Руководителя компании обвиняют в преступлении по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», его задержали накануне.

Как установили следователи, ранее пенсионерка пожаловалась главе УК на то, что ее балкон разрушается, однако руководство организации ничего не сделало. Кроме того, считают в СК, обвиняемый не принял мер по надлежащему содержанию и ремонту дома.

Если вину главы УК докажут, ему грозит от штрафа от 100 до 500 тысяч рублей вплоть до лишения свободы до 6 лет.