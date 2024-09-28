Под Тихвином в поселке Красава подросток на мопеде сбил сверстника, который внезапно выбежал на проезжую часть. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло в поселке Красава. Мальчика доставили в больницу.



Также в Петербурге у дома № 20 по улице Восстания школьник попал под колеса иномарки. Начата проверка, сообщила 28 сентября пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Отмечается, что 11-летний мальчик в это время перебегал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.



Сейчас он в больнице в состоянии средней степени тяжести.

