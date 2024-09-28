Роман Ротенберг поздравил с днем рождения Адама Делимханова

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поздравил с днем рождения депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Праздничный пост он опубликовал вечером 27 сентября в своем телеграм-канале.



«Сложно переоценить его заслуги перед нашей страной. Каждый день он обеспечивает всем нам спокойную и безопасную жизнь. Адам Делимханов всегда на первом рубеже. Всегда там, где решаются самые важные вопросы, касающиеся будущего нашего государства», - написал Ротенберг.



В посте он назвал героя России, генерала Делимханова настоящим воином и несгибаемым бойцом.



В комментариях отметили, что запись вышла за 15 минут до начала матча СКА с «Северсталью», который, к слову, закончился в пользу армейцев с Невы со счетом 8 : 5.

