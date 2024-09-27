Травма Кузнецова, 13 голов и три очка Деанджело. Как СКА и «Северсталь» провели самую безумную игру сезона

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Хоккейный клуб СКА победил «Северсталь» в самом результативном матче сезона. Команды на двоих забили 13 голов. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.



СКА очень хотел заявить своего звездного защитника Тони Деанджело на матч с «Северсталью» 27 сентября, но мешал этот дурацкий потолок зарплат. Главный тренер армейцев Роман Ротенберг ради этого был готов даже бесплатно отдать нападающего Эмиля Галимова «Барысу» из Астаны, лишь бы побыстрее разгрузить зарплатную ведомость. Объяснение столь щедрому поступку придумали гениальное: в рамках дружбы между Россией и Казахстаном. Но на пути дружбы встала КХЛ.



Как оказалось, в течение сезона из одного клуба в другой нельзя перейти более чем трем игрокам. А из СКА в «Барыс» ранее перешли защитник Никита Камалов, вратарь Юхан Маттссон и нападающий Дамир Жафяров. В итоге с бедным Галимовым просто расторгли контракт. Совсем его, правда, не бросили: Эмиль теперь, вероятно, самый высокооплачиваемый хоккеист фарм-клуба «СКА-Невы», а может и всей Высшей хоккейной лиги.



В общем, не мытьем, так катаньем, Деанджело все-таки заявили и сразу поставили в состав на игру с «Северсталью» во вторую пару защитников к Андрею Педану. И что же это получился за матч!



1 из 16 Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Северсталь» под руководством Андрея Козырева, который, кстати, работал в тренерском штабе СКА с 2018 по 2022 года, — одна из самых веселых команд КХЛ. При минимальном бюджете череповчане не боятся играть в атакующий хоккей, много забивают, но и пропускают тоже достаточно. В игре против в разы более талантливого СКА эти два момента сложились идеально.



В первом периоде за 1 минуту 41 секунду (то есть с 06:52 до 08:33 игрового времени) команды забили четыре шайбы. Причем череповчане отличились первыми. Сначала забил Никита Коростелев в большинстве. Спустя всего 11 секунд Валентин Зыков сравнял. Через 22 секунды Руслан Абросимов вновь вывел «Северсталь» вперед. Спустя минуту Михаил Воробьев опять сделал счет ничейным.



Следом неприятный момент произошел для СКА. Из-за нелепой травмы выбыл Евгений Кузнецов. Нападающий армейцев потянулся за высоко летящей шайбой, а потом почувствовал боль в руке. Он сразу ушел в раздевалку, а оттуда — в больницу. Диагноз пока неизвестен.



На удивление, на СКА уход одного из ведущих игроков никак не сказался. Наоборот у петербуржцев стало залетать вообще все. Впервые в матче вывел петербуржцев вперед 18-летний Иван Демидов, на которого возлагают большие надежды по обе стороны океана. А сделал он это с передачи Деанджело, для которого это очко стало первым результативным действием в составе СКА.



Затем Владимир Алистров забил четвертый гол СКА и тоже с передачи американского новичка. Завершил голевую феерию в первом периоде Марат Хайруллин. Команды ушли на перерыв со счетом 5:2. В принципе, этого уже было достаточно, чтобы сказать, что матч удался. Но два спортивных коллектива решили не останавливаться.



Во втором периоде Валентин Зыков оформил дубль, а отдавший ему пас Деанджело — ассистентский хет-трик.



«Северсталь» очень старалась не отставать. Кирилл Прилипенко забил третий гол череповчан. Но Василий Глотов тут же вернул разницу в четыре шайбы, а под конец периода Арсений Грицюк забил восьмой гол армейцев с Невы.



В заключительной 20-минутке «Северсталь» опять же очень старалась вернуться в игру и даже забила две шайбы, авторами которых стали Данил Аймурзин и Адам Лишка, но на большее сил у гостей уже не хватило. Финальный свисток зафиксировал победу СКА со счетом 8:5. Этот матч стал самым результативным в текущем сезоне КХЛ. Впрочем, главному тренеру «Северстали» Андрею Козыреву было не до рекордов.



«Позволили сопернику слишком много, дали бросать. Потеря концентрации. Вообще, вопросы есть ко всем игрокам. Мы ищем игру, пытаемся ее улучшить», — мрачно подвел он итоги игры.



Зато в отличном настроении был главный тренер СКА Роман Ротенберг. Например он подшутил над одним из журналистов, который подключился к пресс-конференции в онлайн-режиме: «Вы на кухне сидите? Хорошо, что не в спальне. А вы один там?».



А когда кто-то попытался задать вопрос сидящему рядом Деанджело на английском языке, главный тренер СКА решил поработать за переводчика: «Не задавайте вопросы Тони на английском. Не отбирайте у меня мой хлеб».



Ну и в целом он был очень доволен игрой, сравнив ее с лучшими образцами в НХЛ.



«Сегодня все кайфанули, была яркая игра. Забили 13 голов. Надо отдать должное сопернику, «Северсталь» играет в интересный современный хоккей. Нам было непросто. Наши ребята помощнее, эти — поменьше ростом, но хорошее очень движение. Думаю, это лучшая игра сезона у «Северстали», очень здорово сыграли. Хорошо знаем главного тренера, в своё время мы с ним здесь совместно запускали систему. Всегда интересно смотреть матчи «Северстали», такой хоккей нам нужен!», — заявил Ротенберг.



Сегодня СКА действительно был на коне. На счету команды пять побед подряд, второе место в Западной конференции и, вероятно, самый сильный состав в лиге. Остаются, конечно, вопросы к тому, какими методами этого добились, но это уже совсем другая история.

