В Михайловском саду петербуржцам подсветили и напели «Обратную сторону дворца»

В рамках ежегодного фестиваля «Друзья Петербурга», в Михайловском саду показали аудиовизуальное представление «Обратная сторона дворца». Жанр создатели охарактеризовали интригующе: «дисперсная мета-опера». Пояснять взялась начальник управления ПАО «Газпром», директор Фонда «Газпром культурные инициативы» Елена Давыдова: она охарактеризовала проект как «синтез смысла, форм, диалог света, звука» в единой целостной инсталляции. Шоу создавали молодые специалисты в творческой лаборатории при содействии Русского музея.
Мультижанровый формат представления обыгрывал архитектуру дворца и павильона Росси, парк, фрагменты двух опер Римского-Корсакова в экспериментальном звучании, человеческие голоса, световые конструкции.
Куратор проекта Лиза Савина рассказала, что для восприятия такого произведения нужно не просто стоять и слушать — а ходить и рассматривать все 15 инсталляций парка, и звук по-разному будет достигать слуха в разных уголках парка.
Несмотря на дождь, оценить «Обратную сторону дворца» пришло множество петербуржцев. По словам заместителя генерального директора Русского музея Александра Воронко, горожане взяли 12 тысяч билетов на посещение Михайловского парка в дни фестиваля.
Фестиваль «Друзья Петербурга» будет проходить также 28 и 29 сентября на 17 площадках. В частности, специалисты Русского музея проведут семейные творческие мастер-классы и экскурсии по экспозиции, приуроченной к 225-летию Пушкина. Можно посетить экскурсии и медиации, в том числе посвященные жизни Петра I. Запланированы дискуссии о медиаискусстве.
Ранее 27 сентября в Лахта Центре в рамках фестиваля «Друзья Петербурга» впервые открыли для публики планетарий.
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