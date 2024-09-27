В Михайловском саду петербуржцам подсветили и напели «Обратную сторону дворца»

В рамках ежегодного фестиваля «Друзья Петербурга», в Михайловском саду показали аудиовизуальное представление «Обратная сторона дворца». Жанр создатели охарактеризовали интригующе: «дисперсная мета-опера». Пояснять взялась начальник управления ПАО «Газпром», директор Фонда «Газпром культурные инициативы» Елена Давыдова: она охарактеризовала проект как «синтез смысла, форм, диалог света, звука» в единой целостной инсталляции. Шоу создавали молодые специалисты в творческой лаборатории при содействии Русского музея.



Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

Мультижанровый формат представления обыгрывал архитектуру дворца и павильона Росси, парк, фрагменты двух опер Римского-Корсакова в экспериментальном звучании, человеческие голоса, световые конструкции.



Куратор проекта Лиза Савина рассказала, что для восприятия такого произведения нужно не просто стоять и слушать — а ходить и рассматривать все 15 инсталляций парка, и звук по-разному будет достигать слуха в разных уголках парка.



1 из 12 Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

Несмотря на дождь, оценить «Обратную сторону дворца» пришло множество петербуржцев. По словам заместителя генерального директора Русского музея Александра Воронко, горожане взяли 12 тысяч билетов на посещение Михайловского парка в дни фестиваля.



Фестиваль «Друзья Петербурга» будет проходить также 28 и 29 сентября на 17 площадках. В частности, специалисты Русского музея проведут семейные творческие мастер-классы и экскурсии по экспозиции, приуроченной к 225-летию Пушкина. Можно посетить экскурсии и медиации, в том числе посвященные жизни Петра I. Запланированы дискуссии о медиаискусстве.



Ранее 27 сентября в Лахта Центре в рамках фестиваля «Друзья Петербурга» впервые открыли для публики планетарий.