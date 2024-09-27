Депутат Госдумы Барахоев выразил соболезнования родственникам погибших в офисе Wildberries

Депутат Госдумы Бекхан Барахоев выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы охранников офиса Wildberries Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева. Об этом 27 сентября сообщает местное СМИ.
Видео опубликовано в телеграм-канале «Ингушетия Сегодня». Как отмечает издание, парламентарий заверил родственников погибших земляков, что будет способствовать «разрешению ситуации в соответствии с законом и справедливостью».
Стрельба в офисе Wildberries в центре Москвы, в результате которой погибли двое охранников, стала следствием корпоративного конфликта между Татьяной Бакальчук и ее супругом Владиславом. Будучи совладельцем маркетплейса (ему принадлежит 1% в ООО «Вайлдберриз»), он выступил против слияния компании с группой Russ. 18 сентября Владислав Бакальчук вместе со своими сторонниками пришел в офис компании в Романовом переулке, попытался попасть внутрь, но встретил сопротивление. Затем началась стрельба. В результате нее погибли два человека и были ранены семеро, включая сотрудников правоохранительных органов.
Бакальчук назвал причастными к захвату Wildberries депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Инцидент спровоцировал конфликт между чеченцами и ингушами, который решали на уровне старейшин. Судя по кадрам телеканала ЧГТРК «Грозный», участники обсуждения посчитали, что за случившееся надо «спросить с Бекхана». Стенограмму встречи на русском языке читайте на «Фонтанке».