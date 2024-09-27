Стрельба в лесу из-за поляны с ягодами обернулась уголовным делом. В отдел уехала пенсионерка

Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбудила полиция Всеволожского района по факту стрельбы в лесу под Петербургом. Задержана 70-летняя женщина, которая, по версии правоохранителей, навела пистолет и выстрелила в пожилую женщину, собиравшую в том же месте ягоды. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как ранее писала « Фонтанка », инцидент произошел накануне около полудня в лесу неподалеку от СНТ «Западная Лица». Как сообщила пострадавшая, она собирала ягоды, когда невысокая женщина, на вид 65–70 лет, в светлой куртке и резиновых сапогах якобы четыре раза выстрелила и трижды попала в нее — предположительно из травматического пистолета «Оса».

После произошедшего неизвестная скрылась. Личность стрелявшей вскоре была установлена — ей оказалась 70-летняя женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ.