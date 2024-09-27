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Происшествия Стрельба в лесу из-за поляны с ягодами обернулась уголовным делом. В отдел уехала пенсионерка

Стрельба в лесу из-за поляны с ягодами обернулась уголовным делом. В отдел уехала пенсионерка

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21 комментарий

Уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбудила полиция Всеволожского района по факту стрельбы в лесу под Петербургом. Задержана 70-летняя женщина, которая, по версии правоохранителей, навела пистолет и выстрелила в пожилую женщину, собиравшую в том же месте ягоды. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как ранее писала «Фонтанка», инцидент произошел накануне около полудня в лесу неподалеку от СНТ «Западная Лица». Как сообщила пострадавшая, она собирала ягоды, когда невысокая женщина, на вид 65–70 лет, в светлой куртке и резиновых сапогах якобы четыре раза выстрелила и трижды попала в нее — предположительно из травматического пистолета «Оса».

После произошедшего неизвестная скрылась. Личность стрелявшей вскоре была установлена — ей оказалась 70-летняя женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

Заявительница обратилась за медицинской помощью и после была направлена на амбулаторное лечение.

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Комментарии
21
Слава России!
1 час
на линию бабку немедленно и на Берлин
Zet
1 час
в сфере сбора даров леса крутятся бешеные бабки...
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