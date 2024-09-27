Встреча двух пенсионерок в лесу под Петербургом закончилась стрельбой

Пожилая женщина из Сестрорецка рассказала полиции, как в нее стреляла пенсионерка, повстречавшаяся на ее пути во время сбора грибов и ягод во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом 27 сентября стало известно «Фонтанке».

По словам 74-летней пострадавшей, все произошло в полдень 26 сентября неподалеку от СНТ «Западная Лица»: невысокая женщина, на вид 65–70 лет, в светлой куртке и резиновых сапогах якобы четыре раза выстрелила и трижды попала — предположительно из пистолета «Оса». После этого неизвестная с места скрылась.

В результате инцидента заявительница получила огнестрельное ранение в бедро. Пенсионерка самостоятельно обратилась за медицинской помощью, у нее диагностировали «огнестрельную сквозную рану верхней трети левого бедра». В настоящее время её состояние оценивается как удовлетворительное, и она находится под амбулаторным наблюдением.

Подозреваемая была задержана, факт стрельбы она отрицает, пистолет «Оса» при ней не был обнаружен. Полиция устанавливает, из чего были произведены четыре выстрела, два из которых пришлись в бедро потерпевшей. Обстоятельства конфликта выясняются.