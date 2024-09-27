Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

пасмурно, дождь

ощущается как +16

3 м/c,

южн.

 745мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19
Как содержать собак
Куда пойти на выходных
Развод Шамана
Дело Чернейко
Дальневосточная развязка
Разговор с Олегом Басилашвили
Промышленный Петербург
Школы отвечают Мединскому
Как бороться с чайлдфри
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Встреча двух пенсионерок в лесу под Петербургом закончилась стрельбой

Встреча двух пенсионерок в лесу под Петербургом закончилась стрельбой

17 970
34 комментария

Пожилая женщина из Сестрорецка рассказала полиции, как в нее стреляла пенсионерка, повстречавшаяся на ее пути во время сбора грибов и ягод во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом 27 сентября стало известно «Фонтанке».

По словам 74-летней пострадавшей, все произошло в полдень 26 сентября неподалеку от СНТ «Западная Лица»: невысокая женщина, на вид 65–70 лет, в светлой куртке и резиновых сапогах якобы четыре раза выстрелила и трижды попала — предположительно из пистолета «Оса». После этого неизвестная с места скрылась.

В результате инцидента заявительница получила огнестрельное ранение в бедро. Пенсионерка самостоятельно обратилась за медицинской помощью, у нее диагностировали «огнестрельную сквозную рану верхней трети левого бедра». В настоящее время её состояние оценивается как удовлетворительное, и она находится под амбулаторным наблюдением.

Подозреваемая была задержана, факт стрельбы она отрицает, пистолет «Оса» при ней не был обнаружен. Полиция устанавливает, из чего были произведены четыре выстрела, два из которых пришлись в бедро потерпевшей. Обстоятельства конфликта выясняются.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY35
Удивление
SURPRISED27
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Cashmare
1 час
в грибном бизнесе крутятся бешеные бабки
Payatss
1 час
криминальный бизнес, грибные картели делят поляны.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
26 сентября, 15:35
В ноябре в Петербурге пройдёт первый хакатон для самозанятых
26 сентября, 15:31
Новый апарт-отель в Санкт-Петербурге выведен в продажу
26 сентября, 15:30
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Петергофе прошли учения оперативных служб
26 сентября, 15:15
ГК «А101» оформила онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов
26 сентября, 14:15
ГК «Лидер Групп» завершает монтаж «солнечного паруса» в ЖК «Дефанс»
26 сентября, 13:55
Группа «Эталон» представила на Невском строительном форуме цифровой продукт
26 сентября, 13:10