Топ-менеджер комбината признала вину по делу о поставке некачественных сухпайков

Обвиняемая по делу о поставках некачественных сухпайков для ВС РФ из Грязинского пищевого комбината признала вину. Эльвира Смирнова решила пойти на сделку со следствием. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает ТАСС.
Согласно решению Басманного суда, топ-менеджер Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова признала вину и заключила соглашение со следствием.
В документе указано, что Смирнова признала свою вину и заключила досудебное соглашение, условия которого были выполнены. Топ-менеджер не намерена мешать расследованию. В связи с этими обстоятельствами защитники обвиняемой ходатайствовали об освобождении фигурантки из-под стражи с назначением ей домашнего ареста. Тем не менее суд не поддержал доводы адвокатов и продлил срок содержания Смирновой под стражей до 18 декабря.
Также до 18 декабря, по данным ТАСС, продлен период проведения расследования по делу о поставке некачественных сухпайков Вооруженным силам России. Причиной стал большой объем необходимых следственных действий. Сейчас остается осмотреть изъятые носители информации, предметы и документы, связанные с расследуемым делом, а также установить всех соучастников преступления. Помимо этого требуется завершить проведение назначенных судебных экспертиз и допросить сотрудников Минобороны России, Грязинского пищевого комбината и компаний «Консервпаклам», «ГПК-продтара» и «Бруно».
В июле этого года Басманный суд Москвы арестовал совладельцев Грязинского пищевого комбината Валерия Ковалевича, Александра Михаленко и Эльвиру Смирнову по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Тогда им предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Известно, что их причастность к делу о растрате, по которому проходит генерал армии Дмитрий Булгаков, подтверждается показаниями свидетелей и результатами обысков.
Позже фигуранты дела Булгакова обратились в суд с просьбой освободить их из-под стражи. Валерий Ковалевич, Александр Михаленко и Эльвира Смирнова, по данным ТАСС, аргументировали свое прошение тем, что они являются предпринимателями, а не государственными служащими, в связи с чем им должно быть предоставлено право на более мягкую меру пресечения. Тем не менее суд не удовлетворил просьбу совладельцев Грязинского пищевого комбината.
Как писала «Фонтанка», в конце июля был арестован замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. По предварительной информации, он мог быть замешан в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам. По данным РИА Новости, он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината. Руководителей комбината взяли под арест еще в апреле, было возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере.