Топ-менеджер комбината признала вину по делу о поставке некачественных сухпайков

Обвиняемая по делу о поставках некачественных сухпайков для ВС РФ из Грязинского пищевого комбината признала вину. Эльвира Смирнова решила пойти на сделку со следствием. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает ТАСС.



Согласно решению Басманного суда, топ-менеджер Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова признала вину и заключила соглашение со следствием.



В документе указано, что Смирнова признала свою вину и заключила досудебное соглашение, условия которого были выполнены. Топ-менеджер не намерена мешать расследованию. В связи с этими обстоятельствами защитники обвиняемой ходатайствовали об освобождении фигурантки из-под стражи с назначением ей домашнего ареста. Тем не менее суд не поддержал доводы адвокатов и продлил срок содержания Смирновой под стражей до 18 декабря.

