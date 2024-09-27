Пропавший в Архангельской области вертолет нашли. Погибли два человека

Сотрудники оперативных служб обнаружили пропавший в Архангельской области вертолет. По информации местного агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты, при крушении погибли два человека, их имена не называются. Об этом 27 сентября пишет ТАСС.

Вертолет Robinson 44 пропал в регионе накануне. В какой-то момент его пилот перестал выходить на связь. Кроме того, в местный центр по организации воздушного движения план полетов не передавался.



По некоторым данным, на борту вертолета находились два человека. СМИ писали, что одним из пассажиров мог быть депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин. Вертолет вылетел из села Бычье Мезенского района в сторону деревни Карандашеевская.

