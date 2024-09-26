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    В Архангельской области пропала связь с вертолетом Robinson 44. На борту могли находиться два человека

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    В Архангельской области пропала связь с пилотом вертолета Robinson 44. Предварительно, вертолет совершал полет еще накануне. До нынешнего момента его местонахождение не установлено. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

    В пресс-службе ведомства уточнили, что «план полетов в центр по организации воздушного движения не направлялся». Сейчас данных о вертолете также нет.

    По предварительным данным, вертолет вылетел в среду из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    По данным ряда СМИ, на борту мог находиться депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин. Издание 29.RU со ссылкой на декларацию доходов депутата пишет, что у Сметанина есть собственный вертолет «Циклон». Однако, как отмечает 29.RU, в 2023 году Сметанину запретили пользоваться вертолетом, так как он летал без прав. Помимо этого, портал связался с другим местным депутатом — Петром Ватутиным. СМИ писали, что вертолет Robinson 44 якобы, возможно, принадлежал ему. Ватутин сказал, что комментировать ничего не может. За рулем вертолета мог находится архангельский предприниматель Алексей Семенов. По открытым данным, его компания занимается налоговым и правовым консультированием.

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