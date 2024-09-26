В Архангельской области пропала связь с вертолетом Robinson 44. На борту могли находиться два человека

В Архангельской области пропала связь с пилотом вертолета Robinson 44. Предварительно, вертолет совершал полет еще накануне. До нынешнего момента его местонахождение не установлено. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.



В пресс-службе ведомства уточнили, что «план полетов в центр по организации воздушного движения не направлялся». Сейчас данных о вертолете также нет.

По предварительным данным, вертолет вылетел в среду из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».