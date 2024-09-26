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Общество Ещё более странные звуки, чем хрюканье и хохот. Видео из Ленобласти смотрите со звуком

Ещё более странные звуки, чем хрюканье и хохот. Видео из Ленобласти смотрите со звуком

2 755
2 комментария

Это видео надо смотреть со звуком. Многие животные издают странные звуки, и енотовидная собака — одно из них. Видео публикует 26 сентября Нижне-Свирский государственный заповедник, расположенный в Ленинградской области.

Енотовидная собака нечасто подаёт голос, но арсенал её языковых средств богат: она и подвывает, и визжит, и скулит, и рычит, и даже хохочет. Недавно «Фонтанка» показывала видео со злорадным смехом и хрюканьем енотки.

В Ленинградской области обитает более 5 тысяч енотовидных собак, встречаются они и в Петербурге. Историческая родина этих животных — Дальний Восток. Оттуда их завезли в европейскую часть России в первой половине XX века, и они успешно прижились. Это единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
2
Слава России!
1 час
я думал про воинскую часть где концентрируют мобиков
Игoрь
21 минута
На какой секунде там собака звуки издает? Пересмотрел три раза. РЕкламы капец сколько насовали в 50-секундный ролик. Собака молчит, зато реклама орет так, что уши закладывает. Фонтанка реально перегибает с рекламой - всех денег не заработать
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