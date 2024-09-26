Ещё более странные звуки, чем хрюканье и хохот. Видео из Ленобласти смотрите со звуком

Это видео надо смотреть со звуком. Многие животные издают странные звуки, и енотовидная собака — одно из них. Видео публикует 26 сентября Нижне-Свирский государственный заповедник, расположенный в Ленинградской области.



Енотовидная собака нечасто подаёт голос, но арсенал её языковых средств богат: она и подвывает, и визжит, и скулит, и рычит, и даже хохочет. Недавно «Фонтанка» показывала видео со злорадным смехом и хрюканьем енотки.



В Ленинградской области обитает более 5 тысяч енотовидных собак, встречаются они и в Петербурге. Историческая родина этих животных — Дальний Восток. Оттуда их завезли в европейскую часть России в первой половине XX века, и они успешно прижились. Это единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку.

