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    Ростехнадзор планирует отсрочить остановку 140 тысяч лифтов. Денег на их ремонт нет

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    Ростехнадзор планирует отсрочить остановку около 140 тысяч лифтов, которые необходимо заменить к 15 февраля 2025 года. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, без поддержки государства осилить задачу по замене лифтов будет невозможно, пишет РИА Новости 25 сентября.

    «Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как не соответствующие требованиям технического регламента. Сейчас там активно обсуждается вопрос о переносе этой даты», — сказала Разворотнева.

    Депутат отмечает, что на капитальный ремонт лифтов сейчас требуется больше трех миллионов рублей. Однако эта сумма слишком высока для собственников, особенно для тех, которые выбрали способ накопления на спецсчетах. Оптимальным решением в этой ситуации, считает Разворотнева, является деление затрат на ремонт с регионом.

    «Например, у Фонда развития территории есть предложения. Они внимательно изучали опыт регионов, например, в Свердловской области есть работающая схема, когда часть затрат софинансирует регион, часть — сами собственники и у них появляются деньги для того, чтобы поставить лифт и оплатить его потом в рассрочку», — делится политик.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что замена лифтов в России обойдется примерно в 22 миллиарда рублей в трехлетней перспективе. Однако в федеральном бюджете следующего трехлетнего периода вряд ли появятся эти средства.

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    РостехнадзорРемонт лифтовЛифты
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