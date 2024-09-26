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Финляндия На восточной границе Финляндии ищут, чем привлечь новых туристов взамен российских. Получается не очень

На восточной границе Финляндии ищут, чем привлечь новых туристов взамен российских. Получается не очень

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1 комментарий

На восточной границе Финляндии ищут, чем привлечь новых туристов после того как россияне перестали посещать регион. Об этом 26 сентября сообщает финское издание Yle.

Исчезновение российских туристов нанесло серьезный удар по туризму в Южной Карелии, отмечает издание. Теперь власти делают ставку на развитие зимнего туризма, чтобы сделать регион более привлекательным для путешественников в холодное время года. Однако авиакомпания Ryanair отменила рейсы между Лаппеенранта и итальянским Бергамо на весь зимний сезон ввиду отсутствия пассажиров.

По словам представителей туриндустрии, многих иностранных туристов настораживает близость восточной границы и беспокоят вопросы безопасности. После вступления Финляндии в НАТО эти страхи поубавились, но все равно иностранные туристы возвращаются в Финляндию медленнее, чем в среднем по Европе.

Владельцы местных отелей считают, что туристические возможности региона недостаточно хорошо используются и предлагают делать акцент на доступность и использование существующих возможностей для привлечения новых туристов: проводить соревнования по подледной рыбалке на льду Саймы, остроить общественный гриль в центре Лаппеенранта, где люди могли бы жарить сосиски и пить горячий сок.

Интерес к зимней экзотике ставит во главу угла и туристическая маркетинговая компания GoSaimaa, которая развивает сотрудничество с немецкими туроператорами. Она тестирует новую концепцию для туристов из Германии, которые будут размещаться в Лаппеенранта и отправляться на однодневные экскурсии по региону с различными мероприятиями и активностями. В Германии интересуются сауной, купанием в проруби, лыжами, коньками и катанием на санях.

Но многие немецкие туроператоры уже прямо заявили, что Лапландия для них «довольно дорогая».

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Комментарии
1
ixform
2 минуты
чтобы туристов завлечь недостаточно лишь разрешить курить Марихуану, но и ещё нужно думать как трудовые туристы будут ягоды собирать и грибы в лесу, а добыча рыбных ресурсов удобна и на севере и на юге где так много разных рыб плавает
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