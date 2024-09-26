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Финансы РБК: клиенты Райффайзенбанка вывели за август со счетов более 120 миллиардов рублей перед отменой переводов в валюте

РБК: клиенты Райффайзенбанка вывели за август со счетов более 120 миллиардов рублей перед отменой переводов в валюте

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3 комментария

Клиенты Райффайзенбанка вывели за август со счетов более 120 миллиардов рублей перед отменой переводов в валюте, анонсированной на 2 сентября. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает РБК со ссылкой на оборотную ведомость банка.

По данным издания, остатки на счетах юридических лиц (счет 407) за месяц сократились на 56,2 миллиарда рублей, до 531 миллиарда (падение составило 9,6%), объем средств на счетах физлиц и ИП (счет 408) сократился на 64,9 миллиарда рублей, до 490,5 миллиарда (падение — 11,7%) за аналогичный период. Отток в абсолютном выражении стал максимальным с мая 2023 года и составил в общей сложности 121,1 миллиарда рублей.

Таким образом, в августе Райффайзенбанк столкнулся с изменением поведения ключевых групп клиентов — негосударственных компаний и физических лиц (остатки на 408-м счете формировались преимущественно за счет сбережений граждан) — и вошел в топ-3 по оттоку клиентских средств (более заметное сокращение остатков на счете 407 показали только Альфа-банк и МКБ).

Опрошенные изданием эксперты сошлись во мнении, что отрицательная динамика клиентских средств в Райффайзенбанке — результат проводимой политики «по ограничению перечня принимаемых на обслуживание клиентов» и изменений тарифной политики.

RBI пытается уйти из России с 2022 года. В качестве возможного варианта обсуждался обмен ее российской «дочки» на европейские активы Сбера или ВТБ, однако окончательное решение не было принято. Топ-менеджмент RBI объяснял задержки трудностями, с которыми сталкивается группа при обсуждении вариантов и согласовании их с регуляторами. Будучи в подвешенном состоянии и под давлением ЕЦБ, Raiffeisen Bank постепенно сворачивает активность в России.

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Комментарии
3
282694747
1 час
Естественный процесс глядя на всю вакханалию
Ankor
9 минут
Закат относительно хорошего банка. Жаль
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