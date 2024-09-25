Бывший мэр Сочи, ушедший добровольцем на СВО, арестован по делу об особо крупной растрате

Мещанский суд Москвы 25 сентября арестовал бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Решением судьи Копайгородский был заключен под стражу до 18 ноября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бывший мэр вину не признал.
Копайгородский ушел с поста мэра Сочи в середине мая. В краевой администрации сообщали, что отставка связана с переходом на новое место работы, какое именно — не уточнялось. Должность главы города-курорта он занимал с 2019 года.
Около двух недель назад стало известно, что Копайгородский ушел на СВО и принимает участие в боевых действиях в составе добровольческого отряда. Он был задержан в Луганской народной республике, утром полицейскими следователями совместно с оперативниками были проведены обыски по месту жительства бывшего мэра и его родственников в Москве и Сочи.
По одной из версий, уголовное дело в отношении Копайгородского может быть связано с незаконными операциями с земельными участками в городе-курорте. Как пишет «Коммерсантъ», экс-мэр ушел добровольцем на СВО вскоре после отставки, рассчитывая, возможно, избежать уголовного преследования.